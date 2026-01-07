The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2026
ISIN Name
NL0015002CX3 QIAGEN NV EO -,01
DE000A2QEFA1 PLATFORM GRP AG INH O.N.
GB00BNTXR104 TISSUE REGENIX GP LS-,001
US59045L2051 MERSANA THER.NEW DL-,0001
US674599EH48 OCCID.PETROL 24/27
US674599EJ04 OCCID.PETROL 24/29
XS2573569220 DANSKE BK 23/27 FLR MTN
