München (ots) -"Andi Obst schlägt Baskonia!" bilanziert MagentaSport-Kommentator Michael Körner den 96:89-Erfolg des FC Bayern über Baskonia. Der Welt- und Europameister überragte mit 37 Punkten, als unermüdlicher Antreiber und blieb danach wie immer bescheiden: "Wir halten zusammen. Wir spielen mit Selbstvertrauen, ich spiele mit Selbstvertrauen. Meine Teamkollegen haben mich gesucht. Das haben wir gut umgesetzt. Jeder hat große Shots gemacht. Daher war es ein Teamerfolg."Sein neuer, siegseliger Coach Svetislav Pesic schloss Obst nach dem 2. EuroLeague-Sieg in Folge in die Arme wie einen Sohn. "Papa" Pesic erklärt das Phänomen Andi Obst: "Er baut sein Selbstvertrauen in der Defense auf. Danach ist es seine Entscheidung, er kann machen, was er will: die Defensive verlassen, attackieren, penetrieren. Er kann alles machen. Er ist nicht nur ein Shooter, sondern auch ein sehr guter Verteidiger am Ball. Das ist schwer für jede Defensive." Niels Giffey schwärmte: "Absolutes Highlight von ihm. Absolutes Highlightspiel. Er hat das Spiel so an sich gerissen. Wir wissen alle, dass er diese Qualität einfach hat." Über seinen neuen, alten Trainer Pesic sagt Giffey: "Der Coach ist intensiv."Justinian Jessup kam auf 17 Punkte, Bestwert in der EuroLeague auch für ihn, und freut sich insbesondere über das gelungene Comeback der Münchner im letzten Viertel: "Dass wir auf diese Art und Weise antworten, einen Run haben und das Spiel zu Ende bringen, war sehr wichtig für uns, unsere Saison und unseren Charakter." Weiter geht für die Münchener mit einem echten Härtetest. Am Freitag, ab 20 Uhr, steht das Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus an.Derweil läuft es im EuroCup top für die NINERS Chemnitz, die mit einem 78:70 den 5. Sieg in Folge holen. Mann des Tages: Kostja Mushidi mit 22 Punkten. Die Chemnitzer springen mit dem Erfolg auf Rang 5. Hamburg wartet nach unglücklichen 94:98 gegen Klaipeda weiter auf den ersten Erfolg.Nachfolgend Clips und Stimmen zum 20. Spieltag der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague am Donnerstag. Daniel Theis und seine Monegassen bekommen es ab 20.15 Uhr mit dem Tabellenzweiten Valencia zu tun. Am Freitag, ab 20 Uhr, spielt der FC Bayern beim Top-Team Olympiakos. Das große Highlight im EuroCup steht währenddessen am 14. Januar an. Ab 18.30 Uhr gibt es das deutsche Duell zwischen ratiopharm Ulm und den NINERS Chemnitz, alles live bei MagentaSport.EuroLeague: FC Bayern München - Baskonia Vitoria-Gasteiz 96:89Zweiter EuroLeague-Sieg in Folge für den FC Bayern unter Svetislav Pesic! Nach einer äußerst durchwachsenen 1. Hälfte, in der Baskonia zwischenzeitlich 11 Punkte vorne war, drehte vor allem Andi Obst auf und stellte mit 37 Punkten einen neuen Karrierebestwert auf. Die Entscheidung fiel in einem enorm starken 4. Viertel, das die Münchener mit 16 Punkten Vorsprung 36:20 gewinnen konnten. Mit diesem Sieg zieht der FC Bayern an den Basken vorbei auf Platz 16. Baskonia bleibt eins dahinter auf Rang 17.Nochmals extra - der einbeinige Volltreffer! Andi Obst versenkt den Buzzer Beater einbeinig vor der Pause und sorgt dafür, dass der FC Bayern eine gebrauchte 1. Hälfte mit "nur" 8 statt 11 Punkten Rückstand beendet. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aGFlamxZaktGYTQ0OXZpS0NFalFIaGQ0RTNWL1JRWEErVUJGdFArZUMrRT0=Trainer Paolo Galbiati übernahm Baskonia vor der Saison von Ex-Bayern-Coach Pablo Laso - und ist im SAP Garden voll auf Betriebstemperatur. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=emU3MzF3cUhnVkR1WHlrRDZRQ25WOFk1WGlseGJHWDUyd0dyT01RdUtEST0=Die Stimmen:Svetislav Pesic, Trainer Bayern: "Andreas ist ein Spieler, der nicht nur mit Selbstvertrauen spielt. Sondern er baut sein Selbstvertrauen in der Defense auf. Danach ist es seine Entscheidung. Er kann machen, was er will: Die Defensive verlassen, attackieren, penetrieren. Er kann alles machen. Er ist nicht nur ein einzelner Shooter, sondern auch ein sehr guter Verteidiger am Ball. Das ist schwer für jede Defensive."...über das starke 4. Viertel: "Heute haben wir zwei unterschiedliche Spiele gespielt. In der 1. Hälfte haben wir Kräfte gespart. In der 2. Hälfte, besonders im 3. Viertel, haben wir die Energie gebracht und eine besondere Leistung in der Defensive. Ich bin 100 Prozent sicher, wenn man mit Energie in der Defensive spielt, kann man Selbstvertrauen für die Offense aufbauen: JJ, Mike. Das ist der Grund, warum wir heute gewonnen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OEdTWDZadDFoOG1ONkQ5MHFiRnhzRFdaOU5EZ1J6MTVJZnllRWwyN3dOYz0=Andi Obst, Spieler des Abends für den FC Bayern mit 37 Punkten: "Am Ende war es ein gut erkämpftes Spiel, gegen ein gutes Team von Baskonia. Sie hatten einen etwas kleinen Kader, aber sie haben mitgehalten, hart gespielt. Wir hatten in der 1. Hälfte Probleme, in der 2. Hälfte etwas. Aber wir halten zusammen. Wir spielen mit Selbstvertrauen, ich spiele mit Selbstvertrauen. Meine Teamkollegen haben mich gesucht. Das haben wir gut umgesetzt. Jeder hat heute große Shots gemacht. Daher war es ein Teamerfolg."...zur Obst-Jessup-Show im 4. Viertel: "Ich glaube, es hat alles in der Defense, im Rebounding angefangen, um Selbstvertrauen und Energie zu bekommen. Es ist einfacher, in der Offense zu spielen, wenn man Stops bekommt. JJ (Jessup) hat große Shots gehabt, mit Selbstvertrauen gespielt. Wir arbeiten hart für diese Momente und uns dann die Big Shots geholt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cUZsY3UyeGVvUXFyRlcraWlEQzZaM0NueVNEWnl0K2F5Y0RkWUY1WnY1WT0=Niels Giffey, Spieler FC Bayern, über das Spiel von Andi Obst: "Absolutes Highlight von ihm. Absolutes Highlightspiel. Er hat das Spiel so an sich gerissen. Wir wissen alle, dass er diese Qualität einfach hat. Man sieht, dass er nicht nur ein Werfer ist. Er geht zum Korb, er spielt gegen 2,15-Meter-Leute, bricht die runter, geht zum Korb, spielt richtig harte Defense. Krass, krasses Spiel."...über das Spiel und das Comeback: "Sie haben uns viel Backdoor geschlagen, uns Probleme im Fastbreak gegeben, Rebound-Probleme gegeben, in der 1. Halbzeit. Das haben wir ein bisschen auf unsere Seite bekommen." Das Spiel ist ein bisschen geschwungen und dann haben wir auch wirklich toughe Würfe getroffen."...über das Three-Guard-Lineup, mit Jovic, Jessup und Obst: "Das war absolut ein Schlüssel im 4. Viertel. Auf Baskonia-Seite kam dieses Three-Guard-Lineup. Da mussten wir reagieren. Das hat irgendwo für uns fast besser gepasst als für sie."...über Svetislav Pesic: "Der Coach ist intensiv. Ich bin einfach stolz darauf, dass wir jetzt so reagiert haben. Wir mussten reagieren. Die Saison ist ein bisschen aus den Händen geglitten. Ich bin happy, dass wir auch Heimspiele haben und die vor allem gewinnen."...über die Comeback-Siege: "Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass du als Team Verständnis dafür entwickelst, wie du auch ein bisschen hässliche Spiele gewinnen kannst. Das war nicht unglaublich schön heute. Als Spiel gesehen, haben einige Leute offensiv übernommen und defensiv haben wir als Mannschaft einfach gut dagestanden." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VG03bGpnWTUyVzVkNGNaYjVkRlJSZmphdEtYNGdWTUJkSVBOZDZvdzZmcz0=Justinian Jessup, Spieler FC Bayern (17 Punkte): "Die 2. Halbzeit war unglaublich. Andi hat uns da durchgeschleppt und auch generell im ganzen Spiel. Glückwunsch an ihn. Auch unsere Intensität in der Defensive war besser. Unsere Energie und Emotionen haben uns durch das Spiel gebracht."...wie identitätsgebend dieser Sieg für Bayern sein kann: "Sehr wichtig. Man sieht, dass die Energie ein bisschen runtergegangen ist. Dass wir auf diese Art und Weise antworten, einen Run haben und das Spiel zu Ende bringen, war sehr wichtig für uns, unsere Saison und unseren Charakter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Sk56QTd3WWVxS09EWjdBaVoyaDNPcWhtcWl0Q3dNQ2dvaEloY0R2ZG9hVT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague, 21. SpieltagDonnerstag, 08.01.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Fenerbahce Istanbulab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Virtus Bolognaab 20.15 Uhr: Valencia Basket - AS Monacoab 20.20 Uhr: Real Madrid - Maccabi Tel AvivFreitag, 09.01.2026ab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Paris Basketball, Zalgiris Kaunas - Roter Stern Belgradab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - FC Bayern Münchenab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - ASVEL Villeurbanne, EA7 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes Istanbul, FC Barcelona - Partizan BelgradEuroCup, 14. SpieltagDienstag, 13.01.2026ab 16.50 Uhr: Bahcesehir College Istanbul - BAXI Manresaab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - Cedevita Olympia Ljubljana, U-BT Cluj-Napoca - Veolia Towers Hamburgab 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - Panionios AthenMittwoch, 14.01.2026ab 16.50 Uhr: Türk Telekom Ankara - London Lionsab 18.30 Uhr: ratiopharm Ulm - NINERS Chemnitzab 18.50 Uhr: Aris Thessaloniki - Hapoel Jerusalem, Buducnost VOLI Podgorica - Lietkabelis Panevezysab 19.20 Uhr: Cosea JL Bourg-en-Bresse - Besiktas Istanbulab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Slask Wroclaw