Frankfurt am Main (ots) -BeMind by BearingPoint markiert den Beginn einer neuen Ära der SAP-Transformation. Die Anwendung vereint präzise, ganzheitliche KI-Technologie mit menschlicher Expertise für signifikante Produktivitätssteigerungen, schnellere Ergebnisse und messbar höhere Qualität.SAP-Transformationsprojekte sind oft komplex und ressourcenintensiv. Die neue KI-gestützte Anwendung BeMind by BearingPoint begegnet diesen Herausforderungen direkt, indem sie Prozesse optimiert, die Bereitstellung und Laufzeiten beschleunigt, den Aufwand reduziert und die Qualität verbessert. Die Anwendung wurde über 18 Monate entwickelt und verfeinert, sie kombiniert fortschrittliche Künstliche Intelligenz mit der tiefgehenden technischen und praktischen Expertise der Management- und Technologieberatung. So liefert sie messbare und reproduzierbare Produktivitätssteigerungen in SAP-Projekten.Getestet in mehr als 20 realen SAP-Transformationen ist BeMind by BearingPoint nun im großen Maßstab als Teil der Dienstleistungen von BearingPoint verfügbar. Die Anwendung erzielt bereits Produktivitätssteigerungen von 20 bis 30 Prozent, verkürzt Projektlaufzeiten erheblich und verbessert gleichzeitig kontinuierlich die Qualität der Ergebnisse."BeMind by BearingPoint markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wir unseren Kunden Mehrwert bieten", sagt Kay Manke, Globaler Leiter Consulting Portfolio & Innovation bei BearingPoint. "Durch die nahtlose Integration von KI in jede Phase der SAP-Transformation befähigen wir Projektteams, neue Produktivitäts- und Qualitätsniveaus zu erreichen, während gleichzeitig sichergestellt ist, dass menschliche Expertise im Mittelpunkt jedes Projekts bleibt."End-to-End-KI-Anwendung für SAP-ErfolgBeMind by BearingPoint ist ein echtes End-to-End-Projektwerkzeug, das die Ergebnisse in jeder Phase einer SAP-Transformation verbessert - von der Analyse und Konzeption über die Umsetzung bis zum Go-Live. Bereits heute unterstützt die Anwendung über 25 konkrete Anwendungsfälle: Dabei ermöglicht sie Projektteams, komplexe Daten zu analysieren, Dokumentationen zu erstellen, Testfälle zu generieren und sogar automatisch SAP-Code aus validierten Eingaben zu erzeugen.In einer typischen groß angelegten SAP S/4HANA-Transformation erzielt BeMind by BearingPoint Produktivitätssteigerungen von 20 bis 30 Prozent, während gleichzeitig strenge Governance- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.Signifikante Verbesserungen bei Aufwand, Zeit und QualitätBeMind by BearingPoint erzielt Verbesserungen in drei zentralen Dimensionen:Aufwandsreduktion: BeMind by BearingPoint automatisiert und optimiert einen Großteil der manuellen Arbeit - von der Erstellung von User Stories über Projektdokumentation bis hin zu Konfiguration und Tests. Aufgaben, die früher Tage beanspruchten, können nun in Minuten erledigt werden, sodass sich die Projektteams auf Validierung, Innovation und Analysen mit höherem Mehrwert konzentrieren können.Zeitersparnis: In zeitkritischen SAP-Programmen führt die Automatisierung von BeMind by BearingPoint direkt zu kürzeren Projektlaufzeiten. Durch die Reduzierung des Aufwands um 20 bis 30 Prozent beschleunigen Unternehmen jede Phase ihrer Transformation und erreichen eine schnellere Wertschöpfung, wodurch die Risiken langer Transformationsprozesse minimiert werden.Qualitätssteigerung: BeMind by BearingPoint sorgt durch integrierte Qualitätssicherungsmechanismen für Konsistenz und Genauigkeit, reduziert Nacharbeit und erhöht die Verlässlichkeit in jeder Projektphase. Die Anwendung überprüft Code, gleicht funktionale Spezifikationen ab und stellt sicher, dass die Dokumentation den kundenspezifischen Standards entspricht."BeMind by BearingPoint basiert auf einer robusten, unternehmensgerechten Architektur, die SAP-Prozesse durch den Einsatz fortschrittlicher KI automatisiert und optimiert", sagt Matthias Roeser, Globaler Leiter Technology bei BearingPoint. "Indem wir intelligente, adaptive Technologien direkt in unser Delivery-Modell einbinden, ermöglichen wir, dass jede Lösung sicher, skalierbar und optimal auf die IT-Landschaft unserer Kunden zugeschnitten ist. Damit ist ein entscheidender Fortschritt erreicht, der Technologie als Treiber für Transformation und Mehrwert in SAP-Projekten etabliert."BeMind by BearingPoint setzt einen neuen Maßstab für SAP-TransformationenDurch die Kombination von menschlicher Expertise mit der Präzision von KI verbessert BeMind by BearingPoint die Umsetzung komplexer SAP-Programme: schneller, intelligenter und konsistenter. Mit belastbaren Ergebnissen bei globalen Kunden setzt die Anwendung einen neuen Maßstab dafür, wie Unternehmen Exzellenz und Skalierbarkeit in der digitalen Transformation erreichen.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. 