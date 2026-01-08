Pfäffikon SZ - Der Industriekonzern Oerlikon schliesst einen Standort seiner Tochter Amom in Italien. Dies sagte eine Konzernsprecherin am Mittwochabend auf Anfrage zu einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, die von 70 Entlassungen geschrieben hatte. Diese Zahl konnte die Oerlikon-Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut Ansa haben Gewerkschaftsvertreter die Rücknahme der Kündigungen gefordert. Der Betrieb an dem Standort sei seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab