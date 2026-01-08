MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme kräftig ausbauen. Dazu will das im SDax gelistete Münchener Unternehmen vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Millionen Dollar (rund 384 Mio Euro), teilte Mutares am Donnerstag mit. Die Transaktion von Mutares soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.

Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Milliarden Dollar. Damit wäre der ETP-Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 700 Millionen Euro - und der dürfte weiter wachsen. Am Donnerstagmorgen zeichneten sich vorbörslich deutliche Kursgewinne für Mutares ab./zb/mis