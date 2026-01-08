Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group- Marktführendes, technologieorientiertes E-Commerce-Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz - Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services - Umsatz von rund EUR 100 Mio. - Closing voraussichtlich in Q1 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH