Marktbeicht für den 08.01.2026: Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich nach dem starken Jahresstart uneinheitlich. In den USA schloss der S&P 500 am Mittwoch leicht im Minus, während der Nasdaq dank relativer Stärke im Technologiesektor zulegen konnte. Der Dow Jones gab deutlicher nach. In Asien dominierten am Morgen Verluste, insbesondere in Japan und Hongkong, was die vorsichtige Stimmung zum europäischen Handelsstart unterstreicht. Makroökonomisch bleibt die Gemengelage komplex. In den USA treffen niedrige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
