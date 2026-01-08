Nach der Erholung des Aktienkurses von Sartorius um rund 20 % seit Mitte November erscheint eine Überprüfung des Investment Case angebracht. Sartorius ist nach wie vor ein hochwertiges Unternehmen mit starken Marktpositionen, hohen Eintrittsbarrieren und einem widerstandsfähigen Verbrauchsmaterialgeschäft, das eine allmähliche operative Stabilisierung im Geschäftsjahr 2025 unterstützt hat. Das allgemeine Marktumfeld bleibt jedoch schwierig, mit zurückhaltenden Investitionsausgaben bei Pharma- und Biotech-Kunden, erhöhten Finanzierungskosten und zunehmender politischer Unsicherheit. Die US-Industriepolitik stellt ein weiteres strukturelles Risiko für europäische Zulieferer dar. Zwar profitieren die Margen von Kostendisziplin und Mixeffekten, doch ist die Sichtbarkeit einer nachhaltigen Erholung des Auftragseingangs begrenzt. Die Aktie wird weiterhin mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen gehandelt, was angesichts des moderaten Erholungstempos schwer zu rechtfertigen erscheint. Wir bestätigen unser Kursziel von 175 EUR und behalten unsere Verkaufsempfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag
