Vancouver, British Columbia - 8. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) ("North American Niobium" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update hinsichtlich der von RadonEx durchgeführten Phase-1-Bodenluft-Radonuntersuchung in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Blanchette und Bardy in Quebec, etwa 40 km nordwestlich der Gemeinde La Tuque, bereitzustellen. Die vorläufigen Ergebnisse sind positiv, zumal mehrere anomale Zonen ("Radon-Hotspots") beobachtet wurden, die räumlich mit den REE-Mineralerkundungsgebieten Blanchette-1, Blanchette-2 und Bardy in Zusammenhang stehen und darauf hinweisen könnten, dass weitere Zielgebiete mit den Erweiterungen der REE-haltigen pegmatitischen Granitgesteinsgänge übereinstimmen.

Höhepunkte

- Mehrere vorläufige anomale Zonen scheinen räumlich mit den REE-Erkundungsgebieten Blanchette-1, Blanchette-2 und Bardy in Zusammenhang zu stehen.

- Ein vorläufiger, von Westnordwesten nach Ostsüdosten verlaufender Radontrend, der bei Bardy interpretiert wurde, wird als konsistent mit den regionalen Gesteinsgangausrichtungen erachtet, die von Geologen der Regierung von Quebec (MRNF SIGEOM-Datenbank) gemeldet wurden.

- NIOB integriert die Radon-Zielermittlung nahezu in Echtzeit mit einem schnellen manuellen Folgebohrprogramm, wodurch das Unternehmen rasch auf neu identifizierte anomale Gebiete reagieren kann.

- NIOB plant eine Phase-2-Erweiterung der Radon-Bodenluftuntersuchung im ersten Quartal 2026, wodurch die Abdeckung auf weitere Gebiete der Konzessionsgebiete Blanchette, Bardy und Seigneurie erweitert wird (Rastergröße und -abstand werden zurzeit geprüft).

Vorläufige Beobachtungen und Interpretation der Untersuchung

Die Phase-1-Bodenluft-Radonuntersuchung wurde von RadonEx zwischen 16. und 18. Dezember 2025 in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Blanchette und Bardy durchgeführt und umfasste ein 250 m mal 250 m großes Raster bei Bardy mit 68 Probenahmestellen (anomale Reaktionen definiert als > 0,19 pCi/m²/s) und zwei 200 m mal 200 m große Raster bei Blanchette mit 72 Probenahmestellen (anomale Reaktionen definiert als > 0,15 pCi/m²/s), jeweils basierend auf den Schwellenwerten von RadonEx. Die vorläufige Interpretation von NIOB lautet, dass mehrere Radonanomalien in der Nähe bekannter REE-Erkundungsgebiete in beiden Konzessionsgebieten vorkommen und dass die Verteilung dieser "Hotspots" auf Erweiterungen granitischer Pegmatitgänge außerhalb der zurzeit kartierten oder erkundeten Gebiete hinweisen könnte (Abbildungen 1 und 2). Die Identifizierung von pegmatitischen Gesteinsgangerweiterungen ist insofern von Bedeutung, als diese Einheiten bekanntermaßen REE- und Niobmineralisierungen in den Konzessionsgebieten lokal beherbergen oder begrenzen. Bei Bardy interpretiert das Unternehmen einen von Westnordwesten nach Ostsüdosten verlaufenden Trend im anomalen Muster. Das Unternehmen weist darauf hin, dass lokale Zugangsmerkmale (einschließlich einer Straße) die Signalbeständigkeit an manchen Stellen beeinflusst haben könnten. Es wurden jedoch mehrere anomale Reaktionen in der Nähe des Straßenkorridors beobachtet. Ein breiteres Untersuchungsprofil und eine erweiterte Abdeckung könnten dazu beitragen, den Abschnitt und die potenzielle südwestliche Erweiterung bei Bardy zu klären.

Das Unternehmen betont, dass diese Ergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt vorläufig und qualitativ sind. Radonanomalien werden als Zielermittlungsinstrument eingesetzt, um die Folgearbeiten - insbesondere in Gebieten mit Deckgestein - auszurichten, und bestätigen keine Mineralisierung.

Abbildung 1: Bodenluft-Radonanomalien bei Blanchette. Die von RadonEx bereitgestellten anomalen Stellen zeigen die Hotspots (rote Punkte) an, die im ersten Quartal 2026 mit einem tragbaren manuellen Bohrgerät erprobt werden sollen. Phase 2 wird die Erweiterung dieser Rasteruntersuchung beinhalten.

Abbildung 2: Bodenluft-Radonanomalien bei Bardy. Die gestrichelte schwarze Linie ist die interpretierte, von Westnordwesten nach Ostsüdosten verlaufende Erweiterung des REE-haltigen granitischen Pegmatits.

Echtzeit-Zielermittlung und schnelles Folge-Probenahmeprogramm

Um seine Risikominimierungsstrategie zu optimieren, kombiniert NIOB die kurze Umschlagszeit der Radonuntersuchung (tägliche Datenverarbeitung und -überprüfung) mit einem zusätzlichen Erkundungsteam, das anomale Zonen unmittelbar nach deren Identifizierung weiterverfolgt.

Abbildung 3: Radon Flux Monitor, verwendet am 17. Dezember 2025.

Diese Folgearbeiten werden einen umweltschonenden, nicht hydraulischen, tragbaren, manuellen Bohrdienst umfassen. Die Methode wurde konzipiert, um 20 m an Deckgestein oder mehr zu durchbohren und etwa 2 bis 3 m an Festgesteinsbohrkern für geologische Protokollierung und Probenahmen zu gewinnen. Das Team wird voraussichtlich durchschnittlich drei bis fünf Proben pro Tag entnehmen, abhängig von den Deckgesteinsbedingungen. Die Proben werden von einem in Quebec registrierten P.Geo geprüft, bevor die vielversprechendsten Pegmatit- oder Carbonatitproben für eine Schnellanalyse ausgewählt werden.

NIOB ist davon überzeugt, dass die Kombination aus täglichen bzw. nahezu täglichen Radon-Zielermittlungen mit raschen Folgeprobenahmen dem Unternehmen dabei helfen kann, die vielversprechendsten Gebiete für bevorstehende Diamantbohrprogramme zu priorisieren, anstatt das gesamte Konzessionsgebietspaket umfassend zu erproben.

Plan für Phase 2

Aufgrund der räumlichen Verbindung zwischen den vorläufigen Radonanomalien und den bekannten Erkundungsgebieten sowie des interpretierten, von Westnordwesten nach Ostsüdosten verlaufenden Abschnitts bei Bardy beabsichtigt NIOB, im ersten Quartal 2026 mit einer Erweiterung der Phase-2-Radonuntersuchung fortzufahren und die Abdeckung auf zusätzliche Gebiete der Konzessionsgebiete Blanchette und Bardy zu erweitern. Das endgültige Rasterdesign, einschließlich der Abstände, wird noch erörtert.

Die geplanten manuellen Bohrungen und Probenahmen werden als umweltschonend erachtet und als Erkundungsaktivität durchgeführt. Die Ausrüstung erfordert keine Hydraulikkraft, weshalb in Quebec keine ATI-Genehmigung benötigt wird.

"Durch die Kombination von Radon-Zielermittlung in nahezu Echtzeit mit umweltschonenden, manuellen Bohrungen können wir rasch Gesteinsproben direkt aus den stärksten "Radon-Hotspots" entnehmen und uns so auf jene Bereiche konzentrieren, in denen Anomalien vorkommen, anstatt großflächige Probenahmen im gesamten Konzessionsgebiet durchzuführen", sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. "Das Deckgestein ist oft weniger als 10 m dick, was den Zugang vereinfacht. Mit dieser Methode können bei Bedarf über 20 m gebohrt werden. Ähnliche Ansätze für Festgestein/Basal-Till wurden bereits von anderen Gruppen, einschließlich Kenorland, erfolgreich im gesamten Konzessionsgebiet in Quebec eingesetzt. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um das Risiko eines Explorationsprojekts zu verringern und hochwertige Bohrziele zu generieren."

Abbildung 4: Luftaufnahme des REE-Prospektionsgebiets Bardy mit einer Drohne, die mehrere granitische Pegmatitgänge mit ca. 1 bis 3 m Mächtigkeit zeigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: mailto:info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE:NIOB

OTCQB: NIOMF

FSE:IOR

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Chance", "Strategie", "Ziel", "Prognose" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und des Potenzials zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value; und (iv) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Der qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82409Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82409&tr=1



