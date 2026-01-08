The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2026
ISIN Name
CA13585M1077 CANADIAN GOLD CORP.
DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14
JP3979700006 REZIL INC. O.N.
KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005
US1717572069 CIDARA THERAPEUT.INC NEW
US1785871013 CITY OFFICE REIT DL -,01
VGG4S09E1137 JADE ROAD INVESTMENTS LTD
XS2362619053 GUNVOR GROUP 21/26
