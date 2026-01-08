Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12E4P | ISIN: US1785871013 | Ticker-Symbol: 5QV
Frankfurt
08.01.26 | 08:02
5,750 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CITY OFFICE REIT INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CITY OFFICE REIT INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,9506,05021:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CANADIAN GOLD CORP
CANADIAN GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CANADIAN GOLD CORP0,386+6,04 %
CIDARA THERAPEUTICS INC190,000,00 %
CITY OFFICE REIT INC5,7500,00 %
DEXIN CHINA HOLDINGS CO LTD0,010-100,00 %
GUNVOR GROUP LTD99,000,00 %
JADE ROAD INVESTMENTS LIMITED0,0040,00 %
REZIL INC15,4000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.