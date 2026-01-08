Das Instrument BGTA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2026

The instrument BGTA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2026



Das Instrument HXB US00901B3033 AIM IMMUNOTEC.NEW DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.01.2026

The instrument HXB US00901B3033 AIM IMMUNOTEC.NEW DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2026 and ex capital adjustment on 09.01.2026



Das Instrument PG5 JP3979700006 REZIL INC. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.01.2026

The instrument PG5 JP3979700006 REZIL INC. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2026 and ex capital adjustment on 09.01.2026



Das Instrument N4SA NL0015000K93 EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.01.2026

The instrument N4SA NL0015000K93 EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2026 and ex capital adjustment on 09.01.2026



Das Instrument 1CP1 VGG4S09E1137 JADE ROAD INVESTMENTS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.01.2026

The instrument 1CP1 VGG4S09E1137 JADE ROAD INVESTMENTS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2026 and ex capital adjustment on 09.01.2026





