Rio Tinto und Glencore haben laut Berichten der Financial Times ihre Gespräche über eine potenzielle Fusion wieder aufgenommen. Ein erfolgreicher Deal könnte das weltweit größte Bergbauunternehmen mit einem Unternehmenswert von über 260 Milliarden Dollar schaffen. Das ist bisher bekannt.Knapp ein Jahr nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen sitzen die Spitzen von Rio Tinto und Glencore offenbar wieder am Verhandlungstisch. Wie Kreise laut der Financial Times bestätigen, befinden sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär