München (ots) -Die deutsche Hallenhockey-Nationalmannschaft der Männer hat als amtierender Welt- und Europameister nur ein Ziel: Mission Titelverteidigung! Diesem Ziel ist die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit einem 7:3-Auftaktsieg gegen Irland einen kleinen Schritt nähergekommen. "Die Pflichtaufgabe ist erfüllt", bilanziert MagentaSport Kommentator Adrian von der Groeben. "Es war ein super erstes Spiel, haben noch viele Chancen liegen lassen und hätten deutlich höher gewinnen können. Ich nehme liebe so ein Spiel, als dass es zu hoch ausgeht und man in die nächsten Spiele nicht mit der maximalen Spannung reingeht", erklärt Bundestrainer Jan Philipp Rabente. Am morgigen Freitag geht es für die deutschen Hallenhockey-Männer weiter - mit einem Doppelspieltag: Zunächst geht es gegen die Schweiz (ab 13.50 Uhr live) und am Abend gegen Belgien, einen der Geheimfavoriten (ab 20.05 Uhr live).Alle wichtigen Hockey-Turniere laufen bei MagentaTV und MagentaSport. Auch die WM 2026 der Frauen und Männer in den Niederlanden und Belgien (ab 15. August), die komplette Pro League-Serie der DHB-Frauen und -Männer. Das Hockey-Jahr wird die Hallen-EM der Männer (ab 08. - 11.01.) eröffnet, am 15.01. startet die Frauen-Hallen-EM mit Deutschland in Prag live.Deutschland - Irland 7:3Die deutschen Hockey-Männer feiern den erwarteten Pflichtsieg gegen Irland zum Auftakt der EuroHockey Indoor Championship 2026. Durch das 7:3 schiebt sich das DHB-Team vorerst auf Platz 2 der Gruppe B.Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUY4QlhBV3hCeStvMGx1azFLN09kaHRRbGlwdzNMN2ZSekx4TXVGZ0t1dz0=Bundestrainer Jan Philipp Rabente: "Typisches Auftaktspiel. Man hat gemerkt, dass einige Jungs ihr erstes Länderspiel gemacht haben. Bisschen Aufregung war da, bisschen zu viel Hektik teilweise. Es war ein super erstes Spiel - wir haben noch viele Chancen liegen lassen und hätten deutlich höher gewinnen können. Ich nehme liebe so ein Spiel, als dass es zu hoch ausgeht und man in die nächsten Spiele nicht mit der maximalen Spannung reingeht." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=MlptNlAxV3FyZVgrNlpad00wVDZFQThncXoySHc3c2Vxb2xER3N1NTFyST0=Auch Deutschlands Hallenhockey-Frauen wollen ihren EM-Titel verteidigenDeutschlands Hallenhockey-Nationalmannschaft der Frauen will bei der EuroHockey Indoor Championship Women 2026 ebenfalls ihren Triumph von 2024 wiederholen - ihre EM findet vom 15. bis 18. Januar in Prag statt.Alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale sowie optional das Spiel um Platz 3 mit deutscher Beteiligung bei den Hallenhockey-Europameisterschaften der Männer und Frauen gibt's live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSportEuroHockey Indoor Championship 2026 der MännerFreitag, 09.01.26ab 13.50 Uhr: Schweiz - Deutschlandab 20.05 Uhr: Belgien - DeutschlandSamstag, 10.01.26ab 13.05 Uhr: Deutschland - Spanienab 19.10 Uhr: HalbfinalsSonntag, 11.01.26ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)ab 14.30 Uhr: FinaleEuroHockey Indoor Championship 2026 der FrauenDonnerstag, 15.01.26ab 10.45 Uhr: Deutschland - Irlandab 15.50 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 16.01.26ab 17.10 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 17.01.26ab 08.50 Uhr: Belgien - Deutschlandab 19.10 Uhr: HalbfinalsSonntag, 18.01.26ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)ab 14.30 Uhr: Finale