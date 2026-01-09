Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2025 erneut einen hohen Gewinn eingefahren. Entsprechend werden Bund und Kantone davon profitieren. Konkret weist die SNB nach provisorischen Berechnungen für 2025 einen Gewinn von rund 26 Milliarden Franken aus. Im Jahr 2024 hatte die Notenbank gar einen rekordhohen Überschuss von 80,7 Milliarden ausgewiesen. Dazu steuerte laut einer Mitteilung vom Freitag der hohe Goldpreis einen ansehnlichen Beitrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
