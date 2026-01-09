Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 09
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|8/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.45
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,676
|10,704
|09:00
|10,670
|10,700
|09:00
|Zeit
