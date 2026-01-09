Die Evotec-Aktie zaubert einen starken Jahresstart aufs Börsenparkett. Mit einem Kurszuwachs von rund +14% überrascht der SDAX-Titel viele Anleger. Doch wie geht es jetzt weiter? Ist das nur ein kurzer Aufschwung oder ein nachhaltiger Trend? Aktie wieder im Fokus Die Evotec-Aktie hat das Jahr 2026 deutlich stärker begonnen, als viele Markbeobachter erwartet hätten. Der Titel rüpckt charttechnisch und auch mit Fundamentaldaten wieder in den Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de