Rüsselsheim am Main (ots) -- Als Botschafter des französischen Charismas und Stils präsentiert sich der neue PEUGEOT 408 mit einem ausdrucksstarken, markentypischen Design. Auffällige Proportionen und markante Details sorgen für einen Wow-Effekt mit Wiedererkennungswert.- Der neue PEUGEOT 408 ist das erste Modell der Löwenmarke, bei dem sowohl der Schriftzug "PEUGEOT" am Heck des Fahrzeugs als auch das Emblem an der Frontpartie beleuchtet sind.- Das Modell debütiert mit der neuen exklusiven Karosseriefarbe Flare Green: ein auffälliger und raffinierter Farbton, der je nach Lichteinfall spektakuläre Farbnuancen entfaltet.- Der neue PEUGEOT 408 sorgt mit drei Antriebsvarianten für Fahrspaß: Elektro(1), Plug-In Hybrid(1) und 48V-HYBRID(1).- Der neue PEUGEOT 408 wird in Frankreich gefertigt und ist "made in Mulhouse".- Der neue vollelektrische PEUGEOT E-408 bietet mit neuen EV-spezifischen Funktionen, darunter Batterievorwärmung, Vehicle To Load (V2L) und Plug & Charge (verfügbar ab Sommer 2026), ein vernetztes Erlebnis.Seit seiner Markteinführung setzt der PEUGEOT 408 ein starkes Designstatement. Seine Fastback-Silhouette steht für ein neues Karosseriekonzept, das Dynamik, Fahrspaß und hohen Alltagskomfort verbindet. Das markante Erscheinungsbild ist ein besonders ausdrucksstarker Beweis für die Designkompetenz von PEUGEOT.Der neue PEUGEOT 408 positioniert sich stärker denn je an der Spitze des C-Segments. In diesem Segment bietet PEUGEOT eine besonders umfassende und vielfältige Produktpalette: vom Fließheckmodell PEUGEOT 308 über den Kombi PEUGEOT 308 SW bis hin zu den SUVs PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008. Alle Modelle sind mit elektrischen und elektrifizierten Antrieben erhältlich.Der neue PEUGEOT 408 bricht mit Konventionen. Seine avantgardistische und moderne Ausstrahlung findet weltweit Anerkennung und macht ihn weiterhin zu einem der internationalsten Modelle von PEUGEOT.Mehr denn je ist er darauf ausgelegt, zu begeistern. Der einzigartige Charakter des Modells "made in Mulhouse" positioniert ihn selbstbewusst als Botschafter des französischen Charismas und der Kreativität von PEUGEOT.Französisches Charisma mit einzigartiger EleganzMit dem PEUGEOT 408 setzt die Löwenmarke ein mutiges Statement und beschreitet neue Wege. Diese Haltung wird mit der Vorstellung des neuen PEUGEOT 408 konsequent fortgeführt: Sein markantes Fastback-Design mit klaren Linien wird durch raffinierte Details an Front und Heck unterstrichen.Wow-EffektDer PEUGEOT 408 bietet exklusive Lichtsignaturen vorne und hinten. Besonders die Front interpretiert die Lichtsignatur von PEUGEOT auf innovative und spektakuläre Weise.Die drei charakteristischen Krallen werden durch drei feine, schräge LED-Streifen symbolisiert. Diese dienen auch als Leuchtleiste und sind über die gesamte Breite des Fahrzeugs durch eine elegante LED-Linie verbunden, die über dem beleuchteten zentralen Emblem (bei GT und GT Exclusive) positioniert ist.Der neue 408 ist das erste Modell von PEUGEOT, das am Heck über einen beleuchteten "PEUGEOT" Schriftzug verfügt. Dieser ist nahtlos in einen glänzenden Streifen integriert, der sich über die gesamte Breite des Fahrzeugs erstreckt. An Front und Heck verfügt der neue PEUGEOT 408 nun über die hochwertige Lichtsignatur mit drei schrägen LED-Krallen.Das Designteam von PEUGEOT hat dafür gesorgt, dass nichts den markanten Ausdruck des neuen PEUGEOT 408 und die spektakuläre Optik seiner neuen Frontsignatur beeinträchtigt. Die Scheinwerfer wurden tiefer positioniert, getrennt von den LED-Krallen. Sie wirken dezent und bestehen aus zwei ultradünnen, übereinander angeordneten Modulen - eines für das Abblendlicht (oben), das andere für das Fernlicht (unten). Im ausgeschalteten Zustand sind sie dank ihrer Integration in einen glänzend schwarzen Rahmen beinahe unsichtbar.Die Scheinwerfer sind in den Ausstattungsvarianten Allure und Allure Business mit der PEUGEOT Full-LED-Technologie und in den Ausstattungsvarianten GT und GT Exclusive mit der PEUGEOT Matrix-LED-Technologie ausgestattet.Der Abstandssensor des neuen PEUGEOT 408 ist diskret hinter dem PEUGEOT Emblem versteckt, um den eleganten Ausdruck des Modells zu bewahren. Von außen nicht sichtbar, sorgt der Sensor für höchste Sicherheit.Eine neu gestaltete Front für eine noch stärkere PräsenzDer neue PEUGEOT 408 verfügt über einen neu gestalteten Kühlergrill und eine neue Stoßstange. Diese werden durch eine raffinierte 3D-Formgebung und den verstärkten Einsatz von Schwarz optisch aufgewertet, wobei glänzende und matte Oberflächen zu einem eleganten Effekt führen.Die Unterkante der Stoßstange ist trapezförmig gestaltet und unterstreicht so die starke Präsenz und den Charakter des Fahrzeugs. Unterstützt wird dieser Effekt durch Farbakzente, die glänzend schwarze Elemente mit Teilen in Karosseriefarbe kombinieren und so einen fließenden Übergang zur Karosserie schaffen.Noch mehr FlairDer neue PEUGEOT 408 übernimmt das innovative Felgendesign, das für den PEUGEOT 408 eingeführt wurde. Für die Hybrid- und Plug-In-Hybridmodelle sind exklusive 19-Zoll-Adakite-Felgen (48,26 cm) erhältlich. Die vergrößerten, diamantgeschliffenen Oberflächen heben die Felgen von dem stark konturierten Profil des Fahrzeugs hervor.Die neuen 19-Zoll-Felgen (48,26 cm) sind serienmäßig bei der Ausstattungsvariante GT in Verbindung mit Hybrid- und Plug-In-Hybrid-Motorisierung und optional für die Ausstattungsvarianten Allure und Allure Business mit Hybrid-Motorisierung erhältlich. Der PEUGEOT 408 Plug-In Hybrid in der Ausstattungsversion GT Exclusive verfügt über 20-Zoll-Monolithe-Felgen (50,8 cm). Allure und Allure Business sind serienmäßig mit glänzend schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen (43,18 cm) ausgestattet.Eine auffällige neue Farbe, die die Formen des PEUGEOT 408 zur Geltung bringtDer neue PEUGEOT 408 präsentiert sich erstmals in der exklusiven Karosseriefarbe Flare Green. Dieser kühne und zugleich raffinierte Farbton entfaltet je nach Lichteinfall spektakuläre Farbnuancen: In der Sonne wirkt er leuchtend gelb, im Schatten tiefgrün. Der besondere Farbeffekt betont die markante Karosserieform des PEUGEOT 408 mit ihren vielfältigen Oberflächenstrukturen und dynamischen Linien.Raffinierte Eleganz in jedem DetailFür GT Exclusive und optional für GT verfügt das digitale Kombiinstrument des PEUGEOT 408 über eine elegante neue 3D-Grafik für optimale Lesbarkeit und mehr Fahrspaß.Neue, raffinierte Materialien für Sitze und Verkleidungen erhöhen den Wohlfühlfaktor im Innenraum. In Kombination mit dem warmen, fließenden Design des Armaturenbretts schaffen sie eine besonders einladende Atmosphäre.Intuitive, anpassbare Bedienelemente mit i-TogglesAls zentrale Elemente des PEUGEOT i-Cockpit dienen die fünf i-Toggles. Die individuell anpassbaren Shortcuts lassen sich über den Touchscreen bedienen und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf bevorzugte Klimaeinstellungen, häufig angefahrene Ziele, Telefonkontakte, bevorzugte Radiosender und vieles mehr.Anpassbare AmbientebeleuchtungDie acht Farben der Ambientebeleuchtung, die sich vom Armaturenbrett bis zu den Türverkleidungen erstreckt, schaffen eine sanfte, elegante Atmosphäre, die individuell auf den persönlichen Geschmack angepasst werden kann. Die Beleuchtung harmoniert mit den gepolsterten Türverkleidungen, die je nach Ausstattungsvariante mit Stoff, Alcantara oder echtem geprägtem Aluminium verkleidet sind.Instinktives FahrvergnügenBei PEUGEOT, und somit auch beim neuen 408, steht das Fahrvergnügen im Zentrum. Seine einzigartige Architektur, seine katzenhafte Haltung, das PEUGEOT i-Cockpit und die leistungsstarken Motoren sind darauf ausgelegt, ein angenehmes Fahrerlebnis zu bieten.Erhöhte Sitzposition, dynamisches HandlingDer neue PEUGEOT 408 kombiniert eine erhöhte Sitzposition für optimale Sicht auf die Straße mit einem schlanken, sportlichen Profil. Seine Höhe von nur 1,48 m sorgt für eine bemerkenswerte dynamische Balance.PEUGEOT Modelle sind bekannt für ihr hervorragendes Handling. Dieses wird im neuen PEUGEOT 408 zusätzlich erleichtert durch breite Spurweiten von 1,59 m vorne und 1,60 m hinten, die einen soliden Grip auf der Straße verleihen. Auch im Stadtverkehr macht er eine gute Figur: Mit einem Wendekreis von 11,20 m ist er wendig und leicht zu manövrieren.PEUGEOT i-Cockpit: Ein Schlüsselelement für FahrspaßDas PEUGEOT i-Cockpit, Sinnbild für Fahrspaß, sorgt im neuen PEUGEOT 408 für eine außergewöhnliche Ergonomie, die ganz auf den Fahrenden ausgerichtet ist.Das kompakte Lenkrad verstärkt das dynamische Fahrgefühl und die Agilität des neuen PEUGEOT 408. Es ist ergonomisch gestaltet, optional beheizbar und verfügt über Bedienelemente für das Multimediasystem (Radio, Telefon) sowie verschiedene Fahrerassistenzfunktionen.Der neue PEUGEOT 408 integriert ein 10-Zoll-Digital-Kombiinstrument (25,4 cm), das sich in der Sichtlinie des Fahrenden befindet und eine hervorragende Lesbarkeit bietet. Es verfügt über anpassbare Grafiken und mehrere Anzeigemodi, darunter Navigation, Medien, Fahrhilfen und Energiefluss. Ergänzend dazu befindet sich der zentrale 10-Zoll-Touchscreen etwas tiefer und zum Fahrenden hingeneigt, sodass er leicht zu bedienen ist und gleichzeitig für die Beifahrerin oder den Beifahrer bequem erreichbar bleibt.Elektrisch oder elektrifiziert: Eine breite Palette an MotorisierungenElektrische Begeisterung mit dem neuen PEUGEOT E-408Der leistungsstarke Elektromotor des PEUGEOT E-408 liefert 157 kW (213 PS) und ein großzügiges Drehmoment von 343 Nm.Neben der Leistung steht die Effizienz im Mittelpunkt. Die Aerodynamik wurde sowohl an der Karosserie als auch am Unterboden sorgfältig optimiert, was zu einem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert (CwA-Wert: 0,66) führt. Dies trägt zu einem geringen Stromverbrauch von nur 14,7 kWh/100 km(1) bei (nach WLTP kombiniert, vorbehaltlich abschließender Homologation). In Kombination mit einer Hochspannungs-NMC-Batterie(2) mit einer nutzbaren Kapazität von 58,2 kWh verfügt der neue PEUGEOT 408 über eine Reichweite von bis zu 456 km(1) (nach WLTP kombiniert, vorbehaltlich abschließender Homologation).Das Bordladegerät des PEUGEOT E-408 unterstützt bis zu 120 kW und ermöglicht eine Aufladung der Batterie von 20 Prozent auf 80 Prozent in nur etwa 30 Minuten.In Deutschland ist die maximale Ladeleistung der Wallbox dreiphasig im privaten Bereich i. d. R. auf 11 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten (dreiphasig) sind 11 kW und bei städtischen Ladepunkten bis zu 22 kW möglich.Vielseitigkeit mit dem neuen PEUGEOT 408 Plug-In Hybrid 240 e-DSC7Der Antriebsstrang, der exklusiv für den neuen PEUGEOT 408 entwickelt wurde, kombiniert einen 132 kW (180 PS) starken Benzinmotor mit einem 92 kW starken Elektromotor und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC7.Der neue PEUGEOT 408 Plug-In Hybrid 240 e-DSC7 ist dank seiner Reichweite von bis zu 85 km im rein elektrischen Modus(1) (nach WLTP kombiniert, vorbehaltlich abschließender Homologation) perfekt für den Alltag geeignet und bietet mit seinen kombinierten 177 kW (240 PS) auch Leistung und Vielseitigkeit für längere Fahrten. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 14,6 kWh (nutzbare Kapazität) kann an einer 7,4-kW-Wallbox (32 A) und dem optionalen 7,4-kW-Einphasen-Bordladegerät in 2 Stunden und 5 Minuten vollständig aufgeladen werden.Komfortabel unterwegs mit dem PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DSC6Der PEUGEOT 408 HYBRID kombiniert einen 145 PS (107 kW) starken Benzinmotor mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit Elektrifizierung. Die Batterie lädt sich während der Fahrt automatisch auf und sorgt für zusätzliches Drehmoment für eine dynamische Beschleunigung bei gleichzeitig effizientem Kraftstoffverbrauch (5,0 l/100 km nach WLTP kombiniert, vorbehaltlich abschließender Homologation(1)). Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DSC6 bis zu 50 Prozent der Fahrzeit im 100 Prozent elektrischen, emissionsfreien Modus betrieben werden(1).Lounge-Komfort für PassagiereDer neue PEUGEOT 408 verfügt über besonders bequeme Vordersitze, die mit dem AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e.V.) ausgezeichnet wurden, das von einem unabhängigen deutschen Verband von Ergonomie- und Rückengesundheitsexperten vergeben wird. Diese Zertifizierung würdigt sowohl das ergonomische Design als auch die umfangreichen Verstellmöglichkeiten der Vordersitze.Zu den Highlights zählen:- 10-fach elektrische Verstellung mit zwei Speichereinstellungen für den Fahrenden- 6-fach-Verstellung für den Beifahrenden- 8-Punkt-Luftmassagesystem mit 8 verschiedenen Programmen- Beheizbare Sitzpolster je nach AusstattungsvarianteDas Sitzdesign hebt die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien hervor, darunter neue Stoffe, optional Alcantara (serienmäßig für GT Exclusive) und optional Nappaleder für GT Exclusive. Die Ausstattungsvarianten GT und GT Exclusive verfügen über charakteristische Adamite-Nähte, die auch das Armaturenbrett und die Türverkleidungen zieren, wobei der GT Exclusive zusätzlich mit weichen Konsolenpolstern ausgestattet ist.Das Design der Rücksitze und der Neigungswinkel der Polster sorgen für optimalen Komfort, sodass die Passagiere den großzügigen Platz in vollen Zügen genießen können. Zur Serienausstattung gehören eine Mittelarmlehne und eine Skiklappe.Klassenbester InnenraumDank seines langen Radstands von 2,79 m bietet der neue PEUGEOT 408 außergewöhnlich viel Platz für die Fondpassagiere - mit 183 mm Kniefreiheit ist er das geräumigste Modell von PEUGEOT für Fahrgäste, die hinten sitzen. Der Fußraum unter den Vordersitzen ist so gestaltet, dass maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht wird.Der Kofferraum ist ebenfalls geräumig und bietet ein Volumen von bis zu 536 Litern. Bei umgeklappter 60/40 geteilter Rücksitzbank vergrößert sich das Ladevolumen auf 1.611 Liter. Außerdem können Gegenstände mit einer Länge von bis zu 1,89 m transportiert werden.Premium-Ausstattung für erstklassigen KomfortDer neue PEUGEOT 408 positioniert sich fest im oberen Bereich des C-Segments und bietet eine Fülle von Ausstattungsmerkmalen, die den Fahrkomfort erhöhen.Um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten, verfügt der PEUGEOT 408 über AQS (Air Quality System) und Clean Cabin. Beide sind serienmäßig für GT Exclusive und optional für GT erhältlich. Das AQS-System überwacht kontinuierlich die eintretende Luft und ist in der Lage, automatisch eine Luftrückführung zu aktivieren. Clean Cabin bietet zusätzlich ein Luftaufbereitungssystem, das Schadstoffe und Partikel filtert und die Luftqualität auf dem zentralen Touchscreen anzeigt.Die Klimaregelung trägt ebenfalls zum Komfort der Passagiere bei, mit hoch angebrachten vorderen Luftauslässen und zwei hinteren Luftauslässen, die sich an der Rückseite der Mittelkonsole befinden.Der thermische und akustische Komfort wird durch fortschrittliche Verglasungstechnologie weiter verbessert. Die Front- und Heckscheiben sind überdurchschnittlich dick (3,85 mm) und die vorderen Seitenscheiben sind laminiert (3,96 mm bei GT und GT Exclusive), um die Schalldämmung zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen. Ein optionales Glas-Schiebedach lässt zusätzlich Licht in den Innenraum.Hi-Fi Premium Sound von FOCALDas FOCAL Premium Hi-Fi-System des PEUGEOT 408 ist das Ergebnis einer über dreijährigen Zusammenarbeit mit dem High-End-Audiospezialisten, einem langjährigen Partner von PEUGEOT. Das System wird durch die digitale Klangverarbeitung ARKAMYS ergänzt und umfasst 10 patentierte Hightech-Lautsprecher sowie TNF-Aluminium-Kalottenhochtöner, vier 165-mm-Polyglass-Tieftöner/Mitteltöner mit TMD-Aufhängung (Tuned Mass Damper), einen Polyglass-Center-Kanal und einen Power Flower-Subwoofer mit Dreifachspule. Alle werden von einem neuen 12-Kanal-Verstärker der Klasse D mit 690 W Leistung angetrieben.Fahrsicherheit erhöhenUm die Sicherheit des Fahrenden zu erhöhen, ist der neue PEUGEOT 408 serienmäßig mit einer Fahrerüberwachungskamera ausgestattet. Dieses System nutzt eine Kamera an der A-Säule auf der Fahrerseite, um die Aufmerksamkeit des Fahrenden zu überprüfen. Wenn das System einen auffälligen Zustand, wie z. B. Müdigkeit feststellt, wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst.Umweltbewusstes Design, garantierte SorgenfreiheitBewährte Qualität- Neue Stoffe und hochwertige Materialien: Die Sitze und Verkleidungen des neuen PEUGEOT 408 sind mit hochwertigen neuen Stoffen ausgestattet. In den höheren Ausstattungsvarianten kommen Materialien wie echtes Aluminium (serienmäßig für GT Exclusive und optional für GT), Alcantara (optional für GT, serienmäßig für GT Exclusive) und Nappaleder (optional für GT Exclusive) zum Einsatz.- Liebe zum Detail: Auf jedes Detail bedacht, bekräftigt PEUGEOT die Spitzenposition des neuen PEUGEOT 408 - von den eleganten Ziernähten der Sitze bis hin zu den neuen PEUGEOT Monogrammen auf den Einstiegsleisten und den subtilen, aber raffinierten GT-Emblemen auf dem Lenkrad.- Robuster Schutz im SUV-Stil: Seitliche Karosserieschutzleisten und Kotflügelverkleidung gehen in eine robuste schwarze Heckstoßstange über und schützen die Karosserie wirksam vor alltäglichen Stoßbelastungen.- Made in France: Der neue PEUGEOT 408 wird im Werk Mulhouse gebaut und unterstreicht damit das Engagement von PEUGEOT für französische Fertigungsexzellenz. Auch der elektrische Motor des PEUGEOT E-408 stammt aus Frankreich und wird in Trémery vom Joint Venture Stellantis-Nidec hergestellt, das Getriebe wird von Stellantis in Valenciennes gefertigt.Mehr Sorglosigkeit dank des Service-Ökosystems von PEUGEOTMit Over-the-Air-Updates erhält der neue PEUGEOT 408 Software-Updates per Fernaktualisierung, sodass Nutzerinnen und Nutzer von den neuesten Entwicklungen profitieren können, ohne einen Händler aufsuchen zu müssen.Infotainment und vernetzte Dienste der neuesten GenerationDie Ausstattungsvariante Allure ist serienmäßig mit PEUGEOT i-Connect ausgestattet, das drahtloses Apple CarPlay(3) und Android Auto(3) sowie umfassende Konnektivität mit dem PEUGEOT CONNECT ONE-Paket(4) bietet. Darin enthalten sind Sicherheits- und Komfortfunktionen, darunter Fahrzeugstatusbenachrichtigungen, Serviceerinnerungen und Fernfunktionen über die MyPEUGEOT App. Kundinnen und Kunden können darüber hinaus das CONNECT PLUS-Paket(5) nutzen, das einen Trip Planner (Reiseplaner) und erweiterte Fernbefehle umfasst.Die Ausstattungsvarianten Business, GT und GT Exclusive verfügen über PEUGEOT i-Connect Advanced mit TomTom Connected Navigation, der künstlichen Intelligenz ChatGPT, Ortung des Fahrzeugs und mehr.Mit der MyPEUGEOT App in Verbindung bleibenDie MyPEUGEOT Smartphone-App hält Nutzerinnen und Nutzer permanent mit ihrem Fahrzeug in Verbindung und ermöglicht:- Wartungshinweise, Servicetermine und Verlaufsverfolgung*- Fahrzeugortungsdienste**- Fernverriegelung, Fernbedienung der Beleuchtung oder Hupe**- Thermische Vorkonditionierung für Komfort und Batterieoptimierung*- Intelligentes Lademanagement, um Zeit und Energie zu sparen** Verfügbar mit PEUGEOT CONNECT ONE.** Verfügbar mit PEUGEOT CONNECT PLUS.Ein rundum optimiertes elektrisches ErlebnisUm größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, bietet PEUGEOT für den neuen PEUGEOT E-408 einen Routenplaner. Er ist in das vernetzte Navigationssystem integriert und Teil des Pakets PEUGEOT CONNECT PLUS. In Zusammenarbeit mit der Batterievorbereitung plant das System Routen, die die Reichweite maximieren und das Laden vereinfachen. Dabei berechnet der Routenplaner die optimale Strecke anhand der Entfernung, des Ladezustands bei der Abfahrt und des gewünschten Stands bei der Ankunft, der verfügbaren Ladestationen am Zielort und des voraussichtlichen Energieverbrauchs - basierend auf Geschwindigkeit, Verkehr, Straßentyp, Höhenlage usw.Die neue Funktion "80 Prozent Ladevorbehalt", die für das Laden mit Wechselstrom verfügbar ist, ermöglicht die Anpassung des Ladezustands an den täglichen Gebrauch.Der neue PEUGEOT E-408 verfügt über eine neue Batterievorwärmfunktion. Damit kann die Batterie insbesondere bei kaltem Wetter auf eine optimale Temperatur zum Aufladen gebracht werden. Über einen Befehl auf dem zentralen Touchscreen kann die Vorwärmfunktion gestartet werden. Bei der Ausstattungslinie GT aktiviert das Navigationssystem diese Funktion automatisch, wenn man sich der vom Routenplaner vorgeschlagenen Ladestation nähert.Das öffentliche Laden wird durch die neue "Plug & Charge"-Funktion vereinfacht (verfügbar ab Sommer 2026 als Teil des CONNECT ONE Pakets): Die Ladestation erkennt das Fahrzeug automatisch, sobald das Kabel angeschlossen wird, sodass keine Karte, keine spezielle App und nicht einmal eine Bankkarte für die Bezahlung erforderlich sind. Die Stromkosten werden direkt vom Konto des Inhabers abgebucht. Kundinnen und Kunden haben über den zentralen Bildschirm oder die Free2Move Charge App Zugriff auf alle Transaktionen. Diese Funktion ist bereits an über 15.000 Ladestationen in ganz Europa verfügbar, hauptsächlich an wichtigen Verkehrsachsen, und soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.Der neue PEUGEOT E-408 ist mit der V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) ausgestattet, mit der Nutzerinnen und Nutzer externe elektrische Geräte über die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgen können - zum Beispiel zum Laden eines E-Bikes oder zum Betreiben einer Taschenlampe. Das System liefert bis zu 3,5 kW und 16 A. Der dafür vorgesehene Adapter ist über den Zubehörkatalog und bei PEUGEOT Händlern erhältlich.Ein besonderer SchutzWie alle Elektrofahrzeuge von PEUGEOT - sowohl Pkw als auch Nutzfahrzeuge - profitiert auch der neue PEUGEOT 408 vom Programm PEUGEOT CARE(6), das den Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(6)Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigen Wartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE.(6)(1) Kombinierte Werte gem. WLTP, vorbehaltlich abschließender Homologation. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Zum Zeitpunkt der Pressemeldung ist der neue PEUGEOT 408 noch nicht bestellbar. Für dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.(2) Batteriezusammensetzung: 80 Prozent Nickel, 10 Prozent Mangan, 10 Prozent Kobalt.(3) Kompatibilität vorausgesetzt. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.(4) PEUGEOT informiert seine neuen Kunden darüber, dass sich die im PEUGEOT Connect ONE und PEUGEOT Connect PLUS enthaltenen Connected Services für Fahrzeuge mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 weiterentwickeln werden, um ein verbessertes Nutzererlebnis und eine optimale Anpassung an Marktanforderungen zu gewährleisten. Diese Änderungen können das Hinzufügen, Aktualisieren oder Umstrukturieren der Connected Services innerhalb der Pakete beinhalten. Kunden wird empfohlen, regelmäßig die aktuellen Nutzungsbedingungen auf dem Portal für PEUGEOT Connected Services einzusehen. Im Falle wesentlicher Änderungen erfolgt eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzer. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf steht Ihnen der PEUGEOT Kundenservice über die bekannten Kanäle zur Verfügung.(5) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden. I. V. mit Elektromotoren sind die Funktionen e-Remote Control und e-Routes by Free2move Charge mit Connect ONE für 10 Jahre im Fahrzeugpreis inbegriffen [auch ohne Navigationssystem i. V. m. der PEUGEOT Connect Box enthalten]. Alle Informationen zu den Connected Services finden Sie unter https://services-store.peugeot.de(6) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. 