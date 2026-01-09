Anthropics sicherheitsorientierte KI trifft auf das Engagement der Allianz für Kundenorientierung, Vertrauensbildung und regulatorische Exzellenz

Drei Schwerpunkte der Partnerschaft: KI für die Beschäftigten, Automatisierung durch agentenbasierte KI und Compliance

Die Allianz SE und Anthropic werden gemeinsam den verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) bei der Allianz vorantreiben. Die globale Partnerschaft konzentriert sich auf drei transformative Projekte in der Allianz Gruppe: Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, ihre Kompetenzen mit KI zu stärken, Abläufe zu beschleunigen, und gleichzeitig neue Maßstäbe für Genauigkeit zu setzen.

"Mit dieser Partnerschaft unternimmt die Allianz einen entscheidenden Schritt, um zentrale KI-Herausforderungen in der Versicherungswirtschaft anzugehen. Der Fokus von Anthropic auf Sicherheit und Transparenz ergänzt unser starkes Engagement für Kundenzufriedenheit und das Vertrauen unserer Stakeholder. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die das in den Mittelpunkt stellen, was für unsere Kunden am wichtigsten ist, und setzen gleichzeitig neue Standards für Innovation und Resilienz", sagt Oliver Bäte, CEO der Allianz SE

"Die Versicherungsbranche stellt besonders hohe Anforderungen an den Einsatz von KI, denn Entscheidungen können Millionen von Menschen betreffen. Die Allianz und Anthropic nehmen dies sehr ernst und wir freuen uns darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, Versicherungen besser zu machen, denn die Menschen verlassen sich darauf", sagt Dario Amodei, CEO und Mitbegründer von Anthropic

Drei Projekte treiben verantwortungsvolle KI-Innovation voran

Die Partnerschaft konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche der Zusammenarbeit, wobei erste Projekte bereits laufen:

1. Menschen befähigen und Code mit KI neu denken

Mit grundlegenden Modellen, die speziell auf die besonderen Anforderungen der Versicherungsbranche zugeschnitten sind, unterstützt Anthropic die Allianz dabei, ihre Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Die "Claude"-Modelle von Anthropic werden Teil der internen KI-Plattform der Allianz, die für alle Mitarbeiter der Allianz kostenlos nutzbar ist. "Claude Code" definiert bereits jetzt die Softwareentwicklung für Tausende von Allianz-Entwicklern weltweit neu. Model Context Protocols (MCPs) werden den Mitarbeitern helfen, verschiedene Datenquellen über unterschiedliche Anwendungen oder Dienste hinweg sicher zu verbinden und zu integrieren.

2. Agentische KI-Automatisierung für Geschwindigkeit und Kundenerlebnis

Allianz und Anthropic entwickeln maßgeschneiderte KI-Agenten, die in der Lage sind, mehrstufige Arbeitsabläufe zu orchestrieren und arbeitsintensive Prozesse in großem Maßstab zu automatisieren von der Dokumentenerfassung bis zur Schadenbearbeitung in Bereichen wie Kfz- und Krankenversicherung. Das Ergebnis: weniger manuelle Schritte, schnellere Erstzahlungen und ein besseres Erlebnis für Kunden, wenn es darauf ankommt. Diese Erfahrung umfasst das "Human-in-the-Loop"-Prinzip der Allianz: Insbesondere in sensiblen oder sehr komplexen Fällen übernehmen Mitarbeiter der Allianz die Bearbeitung und sorgen dafür, dass Schadensfälle einfühlsam behandelt werden.

3. Förderung von Transparenz und Compliance mit KI

Beide Partner entwickeln gemeinsam KI-Systeme, die unter anderem jede Entscheidung, deren Begründung und die verwendeten Datenquellen protokollieren, um branchenspezifische Risiken und regulatorische Anforderungen zu adressieren und sicherzustellen, dass alle KI-gesteuerten Aktionen vollständig nachvollziehbar und compliant sind.

Eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten basiert

Die Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Prinzipien. Der Fokus von Anthropic auf KI-Sicherheit der sich in der Responsible Scaling Policy und seinen konstitutionellen KI-Grundsätzen widerspiegelt ergänzt das langjährige Engagement der Allianz für Kundenorientierung, Vertrauen der Stakeholder und regulatorische Exzellenz. Gemeinsam entwickeln die Partner KI-Lösungen, die menschliche Entscheidungsfähigkeit unterstützten, Kundinnen und Kunden schützen und Risiken minimieren.

Die Erfolgsbilanz der Allianz beim KI-Kundenerlebnis

Die Allianz kombiniert modernste Technologie mit menschlicher Aufsicht, um intelligentere Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig Transparenz und Datensicherheit zu priorisieren. Ein Sprachassistent von Allianz Partners bietet beispielsweise Pannenhilfe in mehreren Sprachen und priorisiert dabei Notrufe. Allianz Australien hat eine KI-Lösung eingeführt, die die Bearbeitung von Lebensmittelschäden durch Stromausfälle automatisiert und die Bearbeitungszeit deutlich verkürzt. Die Allianz Versicherungs-AG kann dank KI Tierarztrechnungen innerhalb von vier Stunden begleichen. Insgesamt verfolgt die Allianz das Ziel, das Kundenerlebnis bei jedem Kontakt durch KI auf ein neues Niveau zu heben. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Weiterbildung der Mitarbeitenden

Um den erfolgreichen Einsatz von KI bei der Allianz voranzutreiben, investiert das Unternehmen in die Weiterbildung seiner Mitarbeitenden, denn KI-Kompetenzen sind für alle unerlässlich. Mit zahlreichen globalen Lernprogrammen bereitet die Allianz alle Mitarbeiter auf die bevorstehenden Herausforderungen und Chancen vor. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 761 Milliarden Euro*. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,9 Billionen Euro* für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2024 erwirtschafteten über 156.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 179,8 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 16,0 Milliarden Euro.

Stand: 30. September 2025.

Angaben zum Unternehmen: Pflichtangaben (allianz.com)

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.

Keine Pflicht zur Aktualisierung

Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.

Über Anthropic

Anthropic ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz, das zuverlässige, interpretierbare und steuerbare KI-Systeme entwickelt. Das Flaggschiffprodukt von Anthropic ist Claude, ein großes Sprachmodell, dem Millionen von Nutzern weltweit vertrauen. Weitere Informationen über Anthropic und Claude finden Sie unter anthropic.com.

Contacts:

Ansprechpartner für Rückfragen bei der Allianz:

Lauren Day

Tel. +49 89 3800 3345

E-Mail: lauren.day@allianz.com



Florian Amberg

Tel. +49 89 3800 15924

E-Mail: florian.amberg@allianz.com



Heidi Polke

Tel. +49 89 3800 90777

E-Mail: heidi.polke@allianz.com



Susanne Seemann

Tel. +49 89 3800 18170

E-Mail: susanne.seemann@allianz.com



Ansprechpartner für Rückfragen bei Anthropic:

Lewis Maconachy

Tel. +44 7445534728

E-Mail: lewis@anthropic.com