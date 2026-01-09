Noch 2025 gehörte die Commerzbank zu den Highflyern am Markt und in der Branche. Der Jahresauftakt verlief nun holprig. In rund vier Wochen stehen bereits die nächsten Quartalszahlen und damit der Blick auf das Gesamtjahr an. Zudem wird Anleger brennend der Ausblick des Vorstandes auf 2026 interessieren.Europäische Bankaktien hatten 2025 ein Ausnahmejahr: Der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks performte mit 81,0 Prozent übermäßig stark. Die Papiere der Commerzbank lagen mit einem Plus von rund 132 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
