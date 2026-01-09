PTA-AFR: SYZYGY AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Anzeige
WKN: 510480 | ISIN: DE0005104806 | Ticker-Symbol: SYZ
Tradegate
09.01.26 | 10:54
1,395 Euro
-0,71 % -0,010
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SYZYGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SYZYGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,4201,44512:14
1,4301,44511:23
Dow Jones News
09.01.2026 11:21 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bad Homburg (pta000/09.01.2026/10:50 UTC+1) - SYZYGY AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.syzygy-group.net/investors/ Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.syzygy-group.net/investors/ Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SYZYGY AG 
           Horexstraße 28 
           61352 Bad Homburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susan Wallenborn 
Tel.:         +49 (0)6172 9488 252 
E-Mail:        susan.wallenborn@syzygy-group.net 
Website:       www.syzygy-group.net 
ISIN(s):       DE0005104806 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 04:50 ET (09:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
