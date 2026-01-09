DJ PTA-AFR: SYZYGY AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Bad Homburg (pta000/09.01.2026/10:50 UTC+1) - SYZYGY AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.syzygy-group.net/investors/ Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.syzygy-group.net/investors/ Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
