Anzeige / Werbung

Metalle 2026: BMI sieht höhere Durchschnittspreise dank Energiewende und sinkender Zollangst - doch China-Schwäche, mögliche US-Kupferzölle und Volatilität bleiben Risiken. Gold bleibt Stütze, Rallye ab Q3 fragil.

Die Analysten von BMI, einer Einheit von Fitch Solutions, blicken vorsichtig optimistisch auf das Metall- und Minenjahr 2026. Die Experten erwarten, dass die meisten Metalle im Durchschnitt höhere Preise als 2025 erzielen dürften - getragen von einer Entspannung bei Zöllen, struktureller Nachfrage aus der Energiewende und angespannten Angebotsseiten. Gleichzeitig bleibt das Risiko von Volatilität und Wachstumsenttäuschungen, insbesondere in China, ein zentrales Thema.

Laut Jahresendbericht von BMI dürfte sich die globale Konjunktur 2026 weiter stabilisieren, während die handelspolitischen Spannungen im Vergleich zu 2025 nachlassen. Die Analysten gehen davon aus, dass die durchschnittlichen Preise vieler Metalle im kommenden Jahr höher liegen werden als im Vorjahr.

Jetzt mehr erfahren:

Rohstoffjahr 2026: Analysten prognostizieren auf breiter Front steigende Metallpreise

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA69380V2057,XC0009656965,CA0156071049