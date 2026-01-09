Die Allianz stärkt ihre technologische Basis mit einer globalen Partnerschaft zur Förderung verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz im Versicherungswesen. Gemeinsam mit dem US-KI-Spezialisten Anthropic will der Münchener Versicherungskonzern Künstliche Intelligenz nicht nur integrieren, sondern gezielt verantwortungsvoll und regulatorisch sauber einsetzen.Im Kern der Zusammenarbeit der Allianz mit Anthropic steht der Einsatz der Claude-KI-Modelle. Sie sollen auf der internen Allianz-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
