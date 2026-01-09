Der Dax steuert auf ein wichtiges Wochenfinale zu. Sollte dem Index ein Wochenschluss oberhalb von 25.100 Punkten gelingen, wäre das aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Fingerzeig und womöglich eine Weichenstellung im Hinblick auf die nächsten Wochen.Der Dax präsentiert sich in der aktuellen Phase sehr robust. Geopolitische Entwicklungen wie zuletzt in Venezuela oder aktuell im Iran blendet der Index bislang erfolgreich aus. Im Verlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
