Geopolitische Spannungen treiben asiatische Rüstungsaktien an die Spitze, angeführt von Hanwha Aerospace, Poongsan und Korea Aerospace.Asiens Rüstungsaktien erlebten am Freitag einen deutlichen Aufschwung, nachdem geopolitische Spannungen erneut in den Fokus der Anleger rückten. Der jüngste US-Einsatz zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sowie Präsident Donald Trumps erneute Forderung nach einer Übernahme Grönlands sorgten für verstärkte Aufmerksamkeit in sicherheitsrelevanten Branchen. Südkoreanische Rüstungswerte im Höhenflug Angeführt wurde die Rallye von Hanwha Aerospace, deren Aktien zeitweise um 11 Prozent zulegten. Auch andere südkoreanische Verteidigungstitel
