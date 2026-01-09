Die Rheinmetall-Aktie befindet sich weiterhin im Aufwind. Das treibt den Rüstungskonzern jetzt an, und darum kann sich weiterhin ein Kauf der Papiere lohnen. Weiter gute Nachrichten Die Auftragsflut bei Rheinmetall hört nicht auf. Trotz Gesprächen rund um einen Frieden in der Ukraine erhält der Rüstungskonzern immer neue Orders aus Europa, da sich die EU gegenüber Russland wehrhafter machen möchte. So gibt es für die Bundeswehr nun 9 Puma-Simulatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
