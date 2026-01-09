Datum der Anmeldung:
05.01.2026
Aktenzeichen:
B3-21/26
Unternehmen:
Sanofi S.A., Paris/FR; mittelbarer Erwerb eines Mehrheitsanteils und alleiniger Kontrolle über die Dynavax Technologies Corporation, Delaware/USA
Produktmärkte:
monovalenter Impfstoff gegen Hepatitis B für Erwachsene
