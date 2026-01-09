Bern - Bund und Kantone können sich auf einen Geldsegen von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) freuen. Denn die Notenbank erwartet für 2025 einen Jahresgewinn von rund 26 Milliarden Franken. Daher wird mehr Geld fliessen. Die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone beträgt insgesamt 4 Milliarden Franken, teilte die SNB am Freitag mit. Das ist eine Milliarde mehr als 2024, obschon die Notenbank deutlich weniger Gewinn ausweist als im Vorjahr. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
