EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PWO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.pwo-group.com/en/press-and-investors/mediacenter/reports-and-publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.pwo-group.com/en/press-and-investors/mediacenter/reports-and-publications/
