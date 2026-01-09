Wie keinem anderen Konzern gelingt es Rheinmetall von der Zeitenwende in der Rüstungsbranche zu profitieren. Das spiegelt sich nicht nur im Aktienkurs wider, sondern auch in den Zahlen. Nun hat der Blue Chip wieder einmal einen neuen Auftrag von der Bundeswehr vermeldet. An der Börse gibt es erneut grüne Vorzeichen.Die Bundeswehr hat neun Ausbildungssysteme für den Schützenpanzer Puma bei der PSM GmbH, einem Joint Venture von Rheinmetall und KNDS, bestellt. Die Beschaffung hat laut Unternehmensmitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
