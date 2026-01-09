Die Aktie von Novo Nordisk setzt am letzten Tag der Handelswoche ihre Aufwärtsbewegung fort. Erstmals seit Oktober notiert der Biopharma-Wert wieder über der psychologisch wichtigen Hürde von 50 Euro. Der Launch der ersten Pille auf GLP-1-Basis zur Behandlung von Adipositas beziehungsweise Übergewicht in den USA treibt das Papier weiter an.In dieser Handelswoche hat Novo Nordisk den Vertriebsstart von Wegovy (Semaglutid) in Tablettenform in den USA verkündet (DER AKTIONÄR berichtete). Anleger erhoffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
