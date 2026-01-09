An den US-Börsen sieht es am Ende einer starken Woche zum Jahresauftakt nach weiteren Gewinnen aus. Anleger verarbeiten damit die am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktdaten, die besonders relevant sind für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Experte Ralf Umlauf von der Helaba sprach in einem ersten Kommentar von einem nur schwachen Beschäftigungsplus.Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,3 Prozent höher auf 49.410 Punkte. Er würde damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär