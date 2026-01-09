DJ Amazon Pharmacy startet Verkauf der Wegovy-Pille

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Amazon Pharmacy hat damit begonnen, die Wegovy-Abnehm-Pille von Novo Nordisk über Krankenversicherungspläne und Barzahlungsoptionen anzubieten.

Kunden mit einer kommerziellen Versicherung werden mindestens 25 US-Dollar für einen Monatsvorrat zahlen, während die Kosten für Personen ohne Versicherung bei 149 Dollar pro Monat beginnen. Die US-Arzneimittelaufsicht Food and Drug Administration (FDA) hatte die orale Pillen-Verabreichungsform von Wegovy, einem GLP-1-Präparat, im vergangenen Monat zugelassen.

GLP-1 ist ein natürliches Hormon, das hilft, den Blutzuckerspiegel und den Appetit zu regulieren. Analysten sagten, dass orale Formen von GLP-1-Medikamenten den Zugang erweitern könnten, da sie kostengünstiger in der Herstellung seien und Patienten ansprechen dürften, die Nadeln scheuen.

