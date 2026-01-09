Hiya, das jedes Jahr Milliarden von Anrufen analysiert, damit Telefonate klar, sicher und wiederbeantwortungswert sind, hat heute die Einführung von Marken-Telefonie auf Netzwerkebene mit der Deutschen Telekom bekannt gegeben. Durch diese Partnerschaft werden eingehende Geschäftstelefonate in ganz Deutschland mit einer verifizierten Identität und einem klaren Kontext gekennzeichnet, damit Verbraucher und Unternehmen in einem Umfeld, in dem 80 der nicht identifizierten Anrufe nicht angenommen werden, wieder vertrauensvoll miteinander kommunizieren können.

Infolge der zunehmenden Skepsis in Bezug auf Anrufe werden mittlerweile sogar seriöse Unternehmen standardmäßig herausgefiltert. Dank dieser Implementierung ist die Marken-Telefonie von Hiya nun für alle Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom in Deutschland verfügbar und wird direkt innerhalb des Netzwerks bereitgestellt, Apps oder Downloads sind nicht erforderlich.

Die Markteinführung ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen in die Sprachkommunikation auf nationaler Ebene wiederherzustellen und deren Nutzen zu steigern und Hiya deckt mittlerweile etwa zwei Drittel des deutschen Mobilfunkmarktes ab. In naher Zukunft soll die Abdeckung auch auf das verbleibende Drittel ausgeweitet werden.

Marken-Telefonie ermöglicht es Kunden, vor dem Annehmen eines Anrufs zu sehen, wer anruft und aus welchem Grund. Seriöse Anrufe von Unternehmen werden nicht mehr nur als Nummer auf dem Display angezeigt, sondern als erkennbare, vertrauenswürdige Interaktion, sodass es für den Kunden einfacher ist, zu entscheiden, welche Anrufe er in diesem Moment annehmen möchte.

Mehr Anrufe in konkrete Ergebnisse verwandeln

Unternehmen profitieren von Marken-Telefonie, da sie so sicherstellen können, dass wichtige Anrufe nicht in einer Vielzahl unbekannter Nummern untergehen. 33 der Arbeitnehmer geben an, dass ihr Unternehmen bereits finanzielle Einbußen hinnehmen musste, weil Kunden telefonisch nicht erreichbar waren. Da seriöse Anrufe nun sofort erkennbar sind, verzeichnen Unternehmen höhere Antwortraten, müssen weniger Nachfassanrufe tätigen und interagieren produktiver mit ihren Kunden.

Diese Klarheit schlägt sich in konkreten Ergebnissen nieder: Termine werden eingehalten, Lieferungen vollständig ausgeführt, Serviceprobleme gelöst und Einnahmeverluste vermieden. Kunden müssen nicht mehr überlegen, ob sie einen Anruf annehmen sollen oder nicht, sondern wissen genau, was sie erwartet und Unternehmen verlieren weniger Zeit damit, wiederholte Anrufe zu tätigen.

Ein besseres Anruferlebnis für Kunden

Das Kundenerlebnis wird verbessert, da durch Marken-Telefonie jegliche Unsicherheit zum Zeitpunkt des Anrufs beseitigt wird. Die Anrufe sind eindeutig identifizierbar und ihr Zweck ist klar erkennbar, sodass die Angerufenen selbst über die Annahme entscheiden können.

Die Deutsche Telekom validiert vertrauenswürdige Telefonie in großem Umfang

Mit der Einführung von Marken-Telefonie in ihrem Mobilfunknetz demonstriert die Deutsche Telekom, welchen sichtbaren Mehrwert die Anruferidentifizierung auf Netzwerkebene sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen bieten kann. Mit der Einführung festigt die Deutsche Telekom ihre Führungsposition im Bereich moderner, zukunftsfähiger Sprachdienste und beweist, dass Vertrauen direkt in das Telefoniererlebnis integriert werden kann, anstatt erst später aufgebaut zu werden.

"Die Deutsche Telekom macht Kommunikation sicherer und vertrauenswürdiger. Mit Marken-Telefonie schützen wir Kunden vor unerwünschten Anrufen. Dafür überprüfen wir jeden Anruf und kennzeichnen ihn eindeutig als Marken-Anruf, um Vertrauen in telefonische Kundeninteraktionen aufzubauen und Geschäftskunden durch eine verbesserte Erreichbarkeit und erhöhte Aufmerksamkeit einen echten Mehrwert zu bieten", so Marcus Rügge, Vice President Mobile Services bei der Deutschen Telekom.

"Dank unserer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom kann die Marken-Telefonie nun in großem Umfang in Deutschland eingeführt werden", so Alex Algard, CEO und Mitbegründer von Hiya. "Hiya wird den Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom künftig eine zuverlässige Anruferidentifizierung bieten. Wir freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können, dass deutsche Kunden Anrufe vertrauensvoll entgegennehmen und Unternehmen über Sprachanrufe effektiver kommunizieren können."

Weltweite Dynamik in Sachen vertrauenswürdige Sprachdienstleistungen

Hiya analysiert jedes Jahr 262,8 Milliarden Anrufe. Damit verfügt das Unternehmen über einzigartige Einblicke in das Anrufverhalten und Vertrauenssignale in Live-Mobilfunknetzen weltweit. Globale Tier-1-Mobilfunkbetreiber vertrauen auf die Lösungen von Hiya für Marken-Telefonie und Anruferidentität, die dazu beitragen, die Sprachkommunikation auch vor dem Hintergrund steigender Erwartungen klarer, sicherer und effektiver zu gestalten.

Mit dieser Markteinführung baut Hiya seine globale Präsenz weiter aus und treibt seine Mission voran, jeden Anruf als nützlich, vertrauenswürdig und es wert, angenommen zu werden, zu gestalten.

Über Hiya

Hiya ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet zuverlässiger Sprachtechnologielösungen und bietet KI-gestützte Anruferidentifizierung, Marken-Telefonie und Sprachsicherheit auf Netzwerkebene. Hiya genießt das Vertrauen von Tier-1-Mobilfunkbetreibern und führenden Unternehmen weltweit und analysiert jedes Jahr mehrere Milliarden Anrufe, damit Telefonate wieder klar, sicher und beantwortswert sind.

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom gehört mit mehr als 261 Millionen Mobilfunkkunden, 25 Millionen Festnetzanschlüssen und 22 Millionen Breitbandkunden zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen der Welt.

