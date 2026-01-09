Am 01. Januar 2025 wurde ein Einstieg bei Patriot Battery Metals vorgeschlagen, im September des Vorjahres erfolgte die Umbenennung des Unternehmens in PMET Resources (ISIN: CA73015G1046). Auffallend war, dass der vorgeschlagene Einstiegskurs bei diesem spekulativen RuMaS-Favoriten erst im Juli erreicht wurde, nachdem die Aktie zuvor auf 1,08 Euro gefallen war. Einer der Hauptgründe für die Empfehlung von PMET Resources war die damals vielversprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS