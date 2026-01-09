Am 01. Januar 2025 wurde ein Einstieg bei Patriot Battery Metals vorgeschlagen, im September des Vorjahres erfolgte die Umbenennung des Unternehmens in PMET Resources (ISIN: CA73015G1046). Auffallend war, dass der vorgeschlagene Einstiegskurs bei diesem spekulativen RuMaS-Favoriten erst im Juli erreicht wurde, nachdem die Aktie zuvor auf 1,08 Euro gefallen war. Einer der Hauptgründe für die Empfehlung von PMET Resources war die damals vielversprechende ...

