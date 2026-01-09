Regulatorischer Druck und die Forderung nach digitaler Autonomie führen zu einer verstärkten Nutzung von Cloud-Diensten aus der Region, so der Bericht von ISG Provider Lens

Europäische Unternehmen beschleunigen die Einführung souveräner Cloud-Lösungen, um strengeren Vorschriften, geopolitischen Risiken und wachsenden Anforderungen an Datenhoheit und Transparenz gerecht zu werden. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen die Nutzung souveräner Clouds von Nischenanwendungen, die sich ausschließlich auf Compliance konzentrieren, auf grundlegende Infrastrukturen ausweiten, um Workloads, Dienste und KI-Plattformen unter EU-Gerichtsbarkeit zu unterstützen. Dieser Wandel verändert die Anbieterlandschaft und verstärkt die Dynamik sowohl regionaler Akteure als auch lokalisierter Hyperscale-Angebote globaler Akteure.

"Europäische Unternehmen stufen souveräne Clouds von einer Compliance-Sicherheitsmaßnahme zu einer Kerninfrastruktur um", sagte Matthias Paletta, Direktor bei ISG. "Regulatorische Durchsetzung, Sicherheitsbedenken und die Einführung von KI veranlassen Unternehmen dazu, robuste, transparente und lokal verwaltete Cloud-Plattformen für kritische Workloads zu suchen."

Regulatorische Angleichung, operative Resilienz und kommerzielle Transparenz entwickeln sich laut dem Bericht zu den wichtigsten Kriterien für die Auswahl souveräner Cloud-Plattformen, insbesondere in stark regulierten Branchen. Unternehmen erwarten eine multizonal aufgestellte Infrastruktur mit Sitz in der EU, vom Kunden verwaltete Verschlüsselungsschlüssel und richtliniengesteuerte Dienste, die sichere DevOps und Disaster Recovery unterstützen. Unternehmen legen außerdem größeren Wert auf klare Preismodelle, die Transparenz hinsichtlich Kapazitätszusagen, Infrastrukturnutzung und langfristigen Kosten bieten, insbesondere für Implementierungen im öffentlichen Sektor.

Die zunehmende Einführung von KI in Unternehmen treibt die Nachfrage nach souveränen KI-Infrastrukturen zur Unterstützung von Training, Inferenz und Bereitstellung unter EU-Gerichtsbarkeit in die Höhe, so ISG. Anbieter reagieren darauf, indem sie Zero-Trust-Architekturen, automatisierte Compliance-Tools und Echtzeit-Bedrohungserkennung in ihre Lösungen integrieren, um Unternehmen dabei zu helfen, die Gefährdung durch Insider-Bedrohungen und ausländische Überwachung zu verringern.

Um die Cloud-Sicherheit zu stärken, setzen Unternehmen Air-Gapped-Umgebungen, externes Schlüsselmanagement und vertrauliches Computing ein. Beschaffungsteams bevorzugen zunehmend europäische Cloud-Anbieter, um die Kontrolle über die Governance zu verschärfen, rechtliche Risiken zu reduzieren und operative Unabhängigkeit von Unternehmen außerhalb der EU zu erreichen.

Unternehmen, die souveräne Cloud-Dienste suchen, vergleichen die Optionen anhand von Datenkontrolle, Governance-Strukturen und der Übereinstimmung mit nationalen Anforderungen, heißt es in dem Bericht. Globale Cloud-Anbieter erhöhen ihre Investitionen in Europa mit lokal geregelten Betriebsmodellen, die auf die Anforderungen der EU zugeschnitten sind. Regionale Anbieter erweitern die lokale Infrastruktur für regulierte und öffentliche Umgebungen in wichtigen europäischen Märkten und Branchen.

"Europäische Unternehmen integrieren souveräne Cloud-Dienste immer stärker in ihre IT-Strategien", so Meenakshi Srivastava, Lead Analyst bei ISG Provider Lens Research. "Derzeit sind Vorschriften und Risikomanagement die Haupttreiber für die Einführung, aber in den kommenden Jahren werden immer mehr Unternehmen erwarten, dass die Dienste Funktionen wie Open-Source-Interoperabilität und Nachhaltigkeitskonformität umfassen."

Der Bericht untersucht auch andere Trends bei der Einführung der Cloud in Europa, darunter die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Verschlüsselung und Compliance-Automatisierung durch Unternehmen sowie die Expansion souveräner Cloud-Marktplätze, die flexible Bereitstellungsmodelle in ganz Europa unterstützen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Cloud, denen europäische Unternehmen gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der Bericht 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services für Europa bewertet die Fähigkeiten von 19 Anbietern in einem Quadranten: Sovereign Cloud Infrastructure Services.

Der Bericht nennt AWS, Deutsche Telekom/T-Systems, Google, Microsoft, Oracle, Orange Business und OVHcloud als führende Anbieter in diesem Quadranten.

Im Bereich Kundenerfahrung wird LTIMindtree als globaler ISG CX Star Performer für 2025 unter den Multi-Public-Cloud-Dienstleistern genannt. LTIMindtree erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star-of-Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei AWS, Deutsche Telekom/T-Systems und Orange Business erhältlich.

Der Bericht 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite verfügbar.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte sollen in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Nutzung von KI, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Fachleute weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260109758920/de/

Contacts:

Pressekontakte:



Laura Hupprich, ISG

+1 203 517 3100

laura.hupprich@isg-one.com



Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com