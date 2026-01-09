München (ots) -Das ist ein Statement auf der Mission Titelverteidigung! Die deutsche Hallenhockey-Nationalmannschaft der Männer hat auf beeindruckende Art und Weise das Halbfinal-Ticket bei der Heim-EM in Heidelberg gebucht. Die "Honamas" machen es beim 13:2 gegen Belgien zweistellig, gewinnen damit auch ihr 3. Gruppenspiel. "Ich habe wirklich gar nichts auszusetzen. Das war eine Top-Performance", sagt der begeisterte Bundestrainer Matthias Witthaus, der vor allem die "fantastische Teamleistung" hervorhebt. Doch bei den 13 Treffern ragt Nicolas Proske mit einem Viererpack heraus. Beim Offensivmann sei "der Knoten geplatzt", stellt Witthaus fest. Er erklärt zudem die spannende Rollenverteilung mit seinem gleichgestellten Bundestrainer-Kollegen Jan Philipp Rabente: "Wir haben das gar nicht so richtig abgesprochen, muss ich ehrlich sagen. [...] 'Rabi' hat seine absolute Stärke im Taktischen, macht super Videoanalysen, hat aber auch eine super Ansprache - also eigentlich ist er schon komplett. Ich probiere, meinen kleinen Teil motivationstechnisch dazuzugeben." Das scheint zu wirken, denn: "Die Mannschaft wächst immer stärker zusammen. Ich hoffe, dass wir sogar noch eine Schippe drauflegen." Am besten schon am Samstagmittag im Duell um den Gruppensieg gegen die ebenfalls makellosen Spanier - live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport ab 13.05 Uhr. Witthaus geht mit breiter Brust in richtungweisende Spiel: "Gegen die Spanier, die bisher den stärksten Eindruck hinterlassen haben, wollen wir ein Zeichen setzen!"Alle wichtigen Hockey-Turniere laufen bei MagentaTV und MagentaSport. Auch die WM 2026 der Frauen und Männer in den Niederlanden und Belgien (ab 15. August), die komplette Pro League-Serie der DHB-Frauen und -Männer. Das Hockey-Jahr wird die Hallen-EM der Männer (ab 08. - 11.01.) eröffnet, am 15.01. startet die Frauen-Hallen-EM mit Deutschland in Prag live.Belgien - Deutschland 2:13Deutschland dominiert von Anfang bis Ende - zur Halbzeit steht es 5:1. Doch die "Honamas" kennen keine Gnade, machen es in der 2. Hälfte zweistellig. Nicolas Proske verbucht einen Viererpack. Deutschland steht damit vor dem letzten Gruppenspiel im Halbfinale und kämpft am Samstag noch um den Gruppensieg gegen Spanien.Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Sld2UjJ3ZXVzalZKVTYyV1B5MWNkNnpVQ0hqaUN4cXVwcEk2MnRaakxPaz0=Bundestrainer Matthias Witthaus ist begeistert: "Ich habe wirklich gar nichts auszusetzen. Das war eine Top-Perfomance. Bei Nico Proske ist der Knoten geplatzt, Jasper Ditzer im Tor hat deutlich besser gehalten. Aber über allem steht die fantastische Teamleistung. [...] Die Mannschaft wächst immer stärker zusammen. Ich hoffe, dass wir sogar noch eine Schippe drauflegen."Vor dem Spiel um den Gruppensieg sagt Witthaus: "Gegen die Spanier, die bisher den stärksten Eindruck hinterlassen haben, wollen wir ein Zeichen setzen und wieder voll da sein!"Witthaus erklärt die Rollenverteilung mit seinem gleichgestellten Bundestrainer-Kollegen Jan Philipp Rabente: "Wir haben das gar nicht so richtig abgesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne ihn natürlich aus der Nationalmannschaft, als ich selber noch gespielt hab. Wir sind zwei unterschiedliche Typen, die sich gut ergänzen. 'Rabi' hat seine absolute Stärke im Taktischen, macht super Videoanalysen, hat aber auch eine super Ansprache - also eigentlich ist er schon komplett und ich probiere, meinen kleinen Teil motivationstechnisch dazuzugeben."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=YUUrMHA0MlNZK0pQbHhvaFk2T1VOcWlzMTlLRzFFSnVheE1JUGFrcUdpWT0=Julien Keibel, Kaufmännischer Vorstand beim DHB, freut sich schon vor dem Belgien-Spiel auf das Final-Wochenende in Heidelberg: "Morgen und übermorgen sind wir bis auf den letzten Platz besetzt. Die Leute machen hier eine sehr gute Stimmung. Wir sind erst am Anfang. Wir werden noch 3 gute Spiele haben und hoffentlich das letzte Spiel am Sonntag machen. Dann bin ich mal gespannt, ob die Halle noch steht."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=b1I4WHhVNHpGb1I5bEhma2Y4UStTMmRJMmVYeS9VLytFaXlza1BqWmIyMD0=Auch Deutschlands Hallenhockey-Frauen wollen ihren EM-Titel verteidigenDeutschlands Hallenhockey-Nationalmannschaft der Frauen will bei der EuroHockey Indoor Championship Women 2026 ebenfalls ihren Triumph von 2024 wiederholen - ihre EM findet vom 15. bis 18. Januar in Prag statt.Alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale sowie optional das Spiel um Platz 3 mit deutscher Beteiligung bei den Hallenhockey-Europameisterschaften der Männer und Frauen gibt's live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport.Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSportEuroHockey Indoor Championship 2026 der MännerSamstag, 10.01.26ab 13.05 Uhr: Deutschland - Spanienab 19.10 Uhr: HalbfinalsSonntag, 11.01.26ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)ab 14.30 Uhr: FinaleEuroHockey Indoor Championship 2026 der FrauenDonnerstag, 15.01.26ab 10.45 Uhr: Deutschland - Irlandab 15.50 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 16.01.26ab 17.10 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 17.01.26ab 08.50 Uhr: Belgien - Deutschlandab 19.10 Uhr: HalbfinalsSonntag, 18.01.26ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)ab 14.30 Uhr: Finale