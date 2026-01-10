NurExone Biologic Inc. nimmt an der J.P. Morgan Healthcare Week 2026 teil

Anzeige / Werbung

Die J.P. Morgan Healthcare Week in San Francisco gilt als das renommierteste Branchentreffen seiner Art weltweit - sowohl für Investoren als auch für Pharmaunternehmen und Biotechnologieentwickler wie das kanadisch-israelische Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091). Die Teilnahme des Unternehmens an der JPM Week im Januar 2026 unterstreicht seine wachsende internationale Sichtbarkeit sowie die strategische Bedeutung des US-Marktes für die nächste Entwicklungsphase. Entscheidungen und Kontakte, die in diesem Umfeld entstehen, beeinflussen häufig strategische Partnerschaften, Lizenzmodelle und Investitionsströme in den darauffolgenden Monaten. Für ein Unternehmen wie NurExone, das sich an der Schwelle zur klinischen Entwicklung befindet, bietet dieses Umfeld eine wichtige Plattform zur Positionierung im internationalen Wettbewerbsumfeld.

Positionierung im globalen Biotech-Ökosystem

NurExone entwickelt exosomenbasierte Therapien für Anwendungen in der regenerativen Medizin und konzentriert sich insbesondere auf Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf und derzeit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Die Präsenz des Unternehmens auf der JPM Week wird vom Management gezielt genutzt, um den aktuellen Stand der Pipeline zu präsentieren, regulatorische Meilensteine zu erläutern und Gespräche mit institutionellen Investoren sowie potenziellen Industriepartnern zu führen.

NurExone ist Teil des innovationsgetriebenen israelischen Biotech-Ökosystems, das in den vergangenen Jahren zunehmende Aufmerksamkeit globaler Pharmaunternehmen auf sich gezogen hat. Initiativen wie AION Labs - ebenfalls Teilnehmer der JPM Week - unterstreichen die hohe strategische Bedeutung der Region für Forschung und Entwicklung im Bereich der Lebenswissenschaften. AION Labs wird von führenden Pharma- und Venture-Capital-Partnern unterstützt, darunter die deutsche Merck KGaA (WKN: 659990, ISIN: DE0006599905), das in den USA ansässige Unternehmen Pfizer Inc. (WKN: 852009, ISIN: US7170811035) sowie die britische AstraZeneca PLC (WKN: 886455, ISIN: GB0009895292).

Für NurExone bietet dieses Umfeld Zugang zu wissenschaftlicher Expertise, Netzwerken und einem innovationsfreundlichen Klima. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass der Fokus klar auf der erfolgreichen Umsetzung der eigenen klinischen und regulatorischen Roadmap liegt. Die JPM Week 2026 dient als Bühne, um diese Fortschritte einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und die nächsten Meilensteine in Richtung klinische Entwicklung und potenzielle Partnerschaften vorzubereiten.

Fokus auf ExoPTEN-Studienergebnisse für die klinische Phase

Im Zentrum der Kommunikation steht das Leitprodukt ExoPTEN - eine exosomenbasierte Therapie, unter anderem zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Nach Angaben des Unternehmens sollen im Jahr 2026 die Voraussetzungen für eine erste klinische Studie am Menschen geschaffen werden, was einen zentralen Übergang von der präklinischen in die klinische Entwicklungsphase darstellen würde.

Die wissenschaftliche Grundlage hierfür bilden umfangreiche Studien, in denen ExoPTEN in Tiermodellen akuter Rückenmarksverletzungen getestet wurde. Die veröffentlichten Daten zeigen signifikante Verbesserungen der motorischen und sensorischen Funktionen und liefern zudem Hinweise auf strukturelle Regenerationsprozesse im geschädigten Nervengewebe. Für Investoren sind diese Ergebnisse von besonderer Bedeutung, da sie die biologische Wirksamkeit des Ansatzes stützen und die Grundlage für weitere regulatorische Gespräche bilden.

Parallel zur wissenschaftlichen Entwicklung arbeitet NurExone gezielt am Ausbau seiner technologischen und rechtlichen Infrastruktur. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Stärkung der globalen Schutzrechte. Kürzlich wurden unter anderem Patente in Israel und den Vereinigten Staaten erteilt, die sich auf die Herstellung extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen beziehen. Dies sichert zentrale Elemente der Produktionsplattform des Unternehmens und erhöht gleichzeitig dessen Attraktivität für potenzielle strategische Partner.

Ein weiterer Schwerpunkt des Auftritts von NurExone auf der JPM Week 2026 ist die geplante Expansion in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beabsichtigt, seine erste kommerzielle GMP-konforme Produktionsstätte im Bundesstaat Indiana zu errichten. Diese Anlage soll sowohl die Versorgung mit Exosomen für klinische Studien als auch eine mögliche spätere Kommerzialisierung unterstützen. Die Nähe zum US-Markt, regulatorische Effizienz und Skalierbarkeit sind in diesem Zusammenhang zentrale Faktoren.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.jpmorgan.com/about-us/events-conferences/health-care-conference

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/12/3204856/0/en/NurExone-Plans-Small-Scale-of-ExoPTEN-Clinical-Manufacturing-in-Preparation-for-FUTURE-First-in-Human-USE-Pathways.html

https://export.gov.il/wp-content/uploads/2025/12/JPM-2026-Digital-Catalogue.pdf



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone Biologic Inc. nimmt an der J.P. Morgan Healthcare Week 2026 teilappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0006599905,US7170811035,GB0009895292,CA67059R1091