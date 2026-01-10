Fette Margen - Aktienrückkäufe: BILANZ AM ANSCHLAG: Hochprofitabler Produzent, Mega-PEA, massiver Rückkauf! Hier passt alles!

Anzeige / Werbung

Analysten sehen für 2026 starke Zeichen für einen anhaltenden Investorenrun auf Gold und Silber. Für fokussierte Mid-Tier-Produzenten wie Fortuna Mining und sein Power-Portfolio bedeutet das mächtiges Aufwärtspotenzial.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Gefangennahme von Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten und die Drohungen von Donald Trump gegenüber Kolumbien, Mexiko und dem Iran, hat die Märkte sukzessive in vorübergehende Schockstarren versetzt. Doch diese waren schnell überwunden und der darauffolgende "Fluchtreflex" in Richtung der sicheren Häfen Gold und Silber schob die Preise der beiden Edelmetalle wieder kräftig nach oben.

Stand: 08.01.2026

Wichtiger als diese punktuelle Dynamik ist jedoch die Perspektive auf ein anhaltendes Hoch für Gold und Silber:

mit der unklaren Zukunft für Venezuela ist auch jene Seeroute gefährdet, die Silberexport-Schwergewichte wie Peru und der Tschad für ihre Ausfuhren nutzen, was das an sich schon knappe Angebot weiter reduzieren könnte.

die Eskalation in Venezuela wie auch Trumps Drohungen in Richtung Kolumbien, Mexiko und Iran verstärken die De-Dollarisierungstendenzen und befeuern die Bemühungen vieler Zentralbanken, den Goldanteil ihrer Reserven zu Ungunsten des US-Dollars weiter zu erhöhen.

Seit dem 01. Januar 2026 hat China den Export von Silber stark reglementiert, was das bereits bestehende strukturelle Defizit weiter vergrößern könnte.

Während also die Unsicherheiten über die weitere Versorgung vor allem mit Silber zunehmen,steigt parallel dazu der Bedarf nach beiden Edelmetallen, sei es seitens der Zentralbanken und ETFs wie auch, im Falle von Silber, durch die Industrie.

Von dem dadurch erzeugten hohe Preisplateau profitieren erfolgreiche Produzenten wie Fortuna Mining (WKN: A40CFY), das über gleich drei produzierende Ausnahme-Assets auf zwei Kontinenten verfügt (von der "Yaramako'-Mine hatte sich Fortuna Mining im Zuge seiner strategischen Portfoliokonsolidierung ja bereits im Mai 2025 getrennt) und dazu ein erstklassiges Explorationsportfolio in Tier-1-Regionen besitzt.

Quelle: Fortuna Mining

Produktionspush im dritten Quartal 2025!

Mit 72.462 Unzen Goldäquivalent (AuÄq) im dritten Quartal 2025 konnte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) sein Ergebnis aus Q2 desselben Jahres, wo es noch 71.229 Unzen AuÄq waren, um gut 1.200 Unzen AuÄq steigern. Mit Blick auf die reine Goldproduktion von 63.200 Unzen lag das Plus verglichen zu Q2-2025 bei satten 2%.

Quelle: Fortuna Mining

Schaut man auf die ersten neun Monate des letzten Jahres, liegt die Steigerung der Goldproduktion sogar bei 6%.

Quelle: Fortuna Mining

Mit diesen kolossal guten Zahlen im Rücken, bleibt Fortuna Minings Produktionsrange von 309.000 bis 339.000 Unzen Goldäquivalent nicht nur weiter erhalten, sondern rückt in sehr greifbare Nähe.

Auch beim Cash und Cashflow trumpfte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) in Q3-2025 grandios auf und erwirtschaftete einen freien Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von formidablen 73,4 Mio. USD. Das sind sensationelle 28% mehr als noch in Q2-2025.

Ebenso steil nach oben schoss der zurechenbare Nettogewinn und erreichte zwischen Juli und Oktober 2025 großartige 123,6 Mio USD oder 0,40 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 0,26 USD gegenüber dem Vorquartal. Einige Etagen höher ging es auch für das bereinigte EBITDA und die Verkäufe.

Quelle: Fortuna Mining

Ein noch sehr viel beeindruckenderes Bild des Qualitäts- und Quantitätsquantensprungs von Fortuna Mining (WKN: A40CFY) bietet der Blick auf die ersten neun Monate des Jahres 2025. Da nämlich wurden sowohl beim freien Cashflow wie auch beim angepassten Netto-Einkommen Steigerungen im dreistelligen Prozentbereich hingelegt.

Quelle: Fortuna Mining

Insgesamt nutzt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) den höheren realisierten Goldpreis, um seine Bilanz noch bombastischer aufzustellen und sein Cash-Kissen noch praller zu füllen, auf jetzt 588,3 Mio. USD an Liquidität und 265,8 Mio. USD bei seiner Netto-Cash-Position.

Quelle: Fortuna Mining

Und während sich die Geldspeicher weiter füllen und die Verkaufspreise nach oben klettern, bleiben die "All-in'-Kosten mit gerade einmal 1.670,- bis 1.1765,- USD/Unze AuÄq und die Cash-Kosten von weniger als 1.000,- USD auf sehr niedrigem Niveau, was Fortunas Profitabilität einen weiteren Booster verpasst.

Quelle: Fortuna Mining

"Diamba Sud' mit phänomenaler Wirtschaftlichkeit!

Parallel zur Power-Produktion -und Profitabilität, treibt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) auch die Entwicklung seines exklusiven Explorationsportfolio entschlossen voran. Das zeigt sich unter anderem an der kürzlich veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie seines senegalischen 1A-Assets "Diamba Sud'.

Unterm Strich stehen da nämlich nun 563 Mio. USD Nettogegenwartswert (bei einem Diskontsatz von 5%) nach Steuern und eine interne Rendite von sensationellen 72%. Das alles wohlgemerkt bei einem zugrunde gelegten Goldpreis von sehr konservativen 2.750,- USD/Unze. Die Amortisationszeit beträgt superschnelle zehn Monate.

"Diamba Suds' geballte Produktionspower zeigt sich in den satten 147.000 Unzen Gold pro Jahr, die zu schmalen 904,- USD/Unze hergestellt werden sollen.

Ebenso sparsam sind die Baukosten in Höhe von gerade einmal 283,2 Mio. USD und können durch Fortunas bärenstarke Bilanz und die robuste Cashflow-Generierung risikolos gestaltet werden.

Quelle: Fortuna Mining

Um "Diamba Suds' außergewöhnliches Potenzial aufs nächste Level zu hieven, treibt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) seine Explorationsaktivitäten auf dem knapp 68.000 Hektar großen Projekt im hochgradigen "Kenieba-Koudougou-Inlier' gezielt weiter, und macht das zudem sehr erfolgreich. Das zeigen auch die jüngst gemeldeten Ergebnisse der 63 "Reverse-Circulation'- und Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.619 m bei "Southern Arc'.

Quelle: Fortuna Mining

So lieferte Bohrung DSDD555 fantastische 6,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Mächtigkeit von 35,5 m, einschließlich 24,0 g/t Au über 0,8 m. Bohrung DSDD558 förderte unter anderem fette 1,8 g/t Au über 12,8 m und satte 8,8 g/t Au über 14,4 m zutage, um nur einige der grandiosen Bohr-Highlights zu nennen.

Quelle: Fortuna Mining

Mit diesen bombastischen Bohrerfolgen im Rücken, setzt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) seine "Infill'-Bohrungen fort, um das Vertrauen in die Ressource zu erhöhen. Ebenso weiter geht es mit den "Step-out'-Bohrungen im Südwesten, Osten und Süden des Gebiets, da die Mineralisierungdort weiterhin offen ist.

Alles in allem besteht für "Southern Arc' im Speziellen und für "Diamba Sud' im Allgemeinen damit noch großes Potenzial für hochgradige Erweiterungen. Wie groß dieses Potenzial tatsächlich ausfallen kann, darauf geben die "abgeleiteten'-Ressourcen von 3,9 Millionen Tonnen mit im Schnitt 1,57 g/t Au für 194.000 Unzen Gold aus dem Update der Mineralienressourcenschätzungfür "Diamba Sud' im August dieses Jahres einen vielversprechenden Ausblick.

"Séguéla' mit satter Steigerung der Mineralressourcen!

Vielversprechendes Erweiterungspotenzial zeigt auch Fortuna Minings (WKN: A40CFY) ivorisches Produktions-Asset "Séguéla'. Nach der Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen ohne die Mineralreserven für die Mine Séguéla, schlagen da nun Mineralreserven von "geschätzten' 1,2 Millionen Unzen Gold zu Buche, ein Plus von sage und schreiben 11% gegenüber dem 31. Dezember 2024.

Die "gemessenen und angezeigten'-Mineralressourcen, ohne Mineralreserven, legen mit jetzt 794.000 Unzen Gold unglaubliche 100% gegenüber Dezember 2024 zu und die "abgeleiteten'-Mineralressourcen verzeichnen mit 712.000 Unzen Gold einen Anstieg von phänomenalen 15%.

Zudem konnte die Lebensdauer der Mine auf 7,5 Jahre verlängert werden. Außerdem wurden technische Untersuchungen in Auftrag gegeben, um die Optionen für die Steigerung des Durchsatzes der Verarbeitungsanlage um 15 bis 40% zu evaluieren. Nicht zuletzt werden die Ergebnisse einer Studie, die die potenzielle Umwandlung von bis zu 3,6 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 4,34 g/t Gold - inklusive 502.000 Unzen Gold an "angezeigten'-Mineralressourcen von "Sunbird' - in Mineralreserven unterstützt, mit Spannung erwartet.

Apropos "Sunbird': Von der hochgradigen Lagerstätte in der "Séguéla Mine' konnte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) jüngst die Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe um 150 m vermelden, wo sie weiterhin offen bleibt, ebenso wie die Entwicklung eines zweiten unterirdischen Ausläufers bestätigt werden konnte. Das schließlich lässt sich in mächtiges Potenzial für ein Ressourcenwachstum und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine übersetzen.

Quelle: Fortuna Mining

Zu diesen erstklassigen Erkenntnissen beigetragen hat eine Reihe satter Volltreffer.

Quelle: Fortuna Mining

Fazit:

Mit seinem diversifizierten Portfolio aus Projekten mit Power-Produktion und solchen mit erstklassigem Explorations- und Erweiterungspotenzial auf zwei Kontinenten, profitiert Fortuna Mining (WKN: A40CFY) gleich mehrfach von der Gold- und Silberpreisrallye, die auch in diesem Jahr anhalten kann. Denn wichtige Treiber wie geopolitische Spannungen, eine weiter zunehmende Abkehr vom US-Dollar als Fiat-Währung und anhaltenden Ankäufe der Zentralbanken und ETFs sind ebenso wie künftige Zinssenkungen auch in 2026 intakt.

Dass enormes Potenzial in Fortuna Mining (WKN: A40CFY) steckt, bestätigt auch die Tatsache, dass die Top-Analysten von Seeking Alpha das Unternehmen mit einer schwindelerregende Year-to-Date-Performance von +127,51als einen Strong Buy unter den TOP-30-Goldaktien einstufen.

Quelle: Seeking Alpha. Stand: 22.12.2025

Dieses Rating untermauert zudem das Vertrauen der Analysten in die auf langfristiges Wachstum ausgelegte Strategie von Fortuna Mining (WKN: A40CFY). Die kraftvolle Produktionssteigerungim dritten Quartal 2025 unterstreicht ebenso wie die bärenstarke Bilanz, das komfortable Cash-Kissen und das enorme Erweiterungspotenzial seines Portfolios, dass Fortuna Minings Wachstums-Roadmap klar vorgezeichnet ist.

Vertrauen übrigens hat auch das Unternehmen in sich selbst, denn nicht umsonst hat man vom 23. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026, im Rahmen seines normalen Emissionsangebots ("NCIB') insgesamt 1.700.000 Stammaktien auf dem offenen Markt der New Yorker Börse zurückgekauft.

Die Aktien zu einem Durchschnittspreis von 10,01 Dollar pro Aktie gekauften Anteile, für einen Gesamtbruttobetrag von 17.019.894 Dollar ohne Maklergebühren werden eingezogen. Bis zum 08. Januar 2026 hat Fortuna Mining (WKN: A40CFY) etwa 11 Prozent der 15.347.999 Aktien zurückgekauft, die im Rahmen des NCIB genehmigt wurden.

Vieles spricht also dafür, dass das Wachstum bei Fortuna Mining (WKN: A40CFY) weitergeht, das von weiteren Kurssteigerungen begleitet werden sollte.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Forbes, Reuters, Fortuna Mining - Präsentation und Pressemeldungen, Seeking Alpha

Intro-Bild: stock.adobe.com

Kennzahlen in Bezug u.a. auf Gesamtwert, Wachstum, Rentabilität und Kursdynamik mit dem Referenzsektor vergleicht. Keine Aktualisierungspflicht

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

