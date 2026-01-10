Am Freitag stiegen die Aktien von Auto1 Group um 6,21 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 30,10 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 30,48 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine gute Entwicklung: Mit einem Plus von 7,12 Prozent sicherte sie sich den fünften Platz unter den 50 MDAX-Werten. Im bisherigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.