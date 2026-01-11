Das australische Bergbauunternehmen Perseus Mining hat auch in dieser Woche erneut ein neues Allzeithoch in Euro erreicht. Damit konnte der maximale Gewinn bei diesem RuMaS-Börsentipp auf beeindruckende 69,57 Prozent gesteigert werden. Trotz des starken Kursanstiegs ist das gesetzte Kursziel weiterhin nicht erreicht, wodurch weiterhin Potenzial für weitere Kursgewinne besteht. Aus diesem Grund sehen wir aktuell keinen Anlass, das bestehende Kursziel ...

