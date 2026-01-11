Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG ist im ersten Versuch daran gescheitert, die wichtige Marke von 50,00 Euro zu überwinden. Trotz dieser Hürde bleibt die Einschätzung positiv. Das aktuelle Marktumfeld und die bisherigen Entwicklungen lassen erwarten, dass ein Ausbruch über die 50-Euro-Marke in naher Zukunft gelingen kann. Anleger, die Geduld beweisen, könnten daher schon bald von einer weiteren Aufwärtsbewegung profitieren.Wissen, Erfahrung und ...

