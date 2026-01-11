Goldproduzent auf Kurs: Warum Rohstoffinvestoren Equinox Gold neu betrachten sollten

Anzeige / Werbung

Rekord Produktion im Visier - Wie der Bergbau-Riese durch Effizienzsteigerung und den Ausbau der Greenstone-Mine seine Marktposition nachhaltig stärkt und den Shareholder Value maximieren will.

Liebe Leserinnen und Leser,

Eine große Fusion in der Bergbauwelt ist selten nur eine finanzielle Kombination. Es ist ein Versprechen: bessere Führung, klarere Prioritäten und - im besten Fall - greifbares Wertwachstum für die Aktionäre. Die Kombination von Equinox Gold (ISIN CA29446Y5020 WKN A2PQPG) und Calibre Mining im Jahr 2025 bot genau dieses Potenzial: nicht nur eine größere Produktionsbasis, sondern auch eine bewusste Neuausrichtung.

In einem exklusiven Interview auf der Münchner Rohstoffmesse 2025 gab Ryan King (EVP Capital Markets bei Equinox Gold) Einblicke in die Fusion von Equinox Gold / Calibre Mining sowie zu den Produktionszielen und der Finanzstrategie, die voraussichtlich zukünftige Vorteile bringen werden, die die Wertentwicklung steigern könnten. Das Gespräch hob das bedeutende Wachstumspotenzial und den klaren Fokus auf Asset-Optimierung hervor, mit dem Equinox Gold den Aktionärswert steigern möchte.

Warum die Fusion stattfand

Die Gründe für die Fusion gehen über oberflächliche Synergien hinaus: Calibre brachte operative Exzellenz und eine erstklassige operative Bilanz mit, während Equinox Gold die Grundlage hochwertiger Vermögenswerte mit zusätzlichem Wachstumspotenzial bot. Aber der eigentliche Wendepunkt war das Humankapital. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im neuen Führungsteam - einer Kombination aus Erfahrung und strategischem Geschick, die nun den Wert der Vermögenswerte in einem starken Goldpreisumfeld freisetzen soll.Zwei Schwergewichte der Goldbranche haben ihre Ressourcen und ihr Fachwissen gebündelt: Ross Beaty ist weiterhin Vorsitzender, während Darren Hall als CEO das operative Geschäft leitet. Die neue Mission ist es, Aktionärswert zu schaffen, indem Verpflichtungen eingehalten werden, der Assetbestand optimiert und sich auf Cashflow und interne Wachstumschancen konzentriert wird.

Was ist das neue Equinox Gold?

Eine der treibenden Kräfte hinter der Fusion war der Wandel hin zu hochwertigeren, "Tier-1"-Rechtsordnungen Kanadas und der USA. Analysten und institutionelle Investoren belohnen diese Jurisdiktionen mit einer Bewertungsprämie, und das neue Equinox Gold verfügt nun über zwei in Kanada in Betrieb befindliche Minen, eine operative Mine in den USA und eine große US-Entwicklungsanlage.

Greenstone: Cornerstone in Kanada - Kapazitätsaufbau

Die Greenstone-Mine von Equinox Gold in Ontario, Kanada, entsorgte im Mai 2024 das erste Gold, erreichte im November 2024 die kommerzielle Produktion und steigert die Kapazität mit dem Ziel, für die anfängliche 15-jährige Reservelaufzeit mehr als 300.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren.

Die Produktionsprognose für Greenstone für 2025 lag bei 220.000 bis 260.000 Unzen. Die unter Darren Halls Führung umgesetzten operativen Verbesserungen bringen weiterhin positive Ergebnisse im dritten Quartal und im vierten Quartal 2025, mit der Erwartung, dass 2026 ein weiteres Produktionswachstum zu erwarten ist, wenn die Mine ihre langfristigen Ziele erreicht.

Darüber hinaus bietet Greenstone zahlreiche Möglichkeiten, sowohl die Produktion zu steigern als auch die Lebensdauer der Mine zu verlängern. Die Erkundung im Westen und Südwesten deutet auf ein gutes Potenzial hin, die Tagebuchgrube zu erweitern, und eine große unterirdische Lagerstätte, die im aktuellen Reservelebensplan nicht enthalten ist, könnte eine Erweiterungsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus gibt es sowohl kurzfristige als auch regionale Erkundungsmöglichkeiten in Greenstones großem Landpaket.

Valentine: Zweiter Eckpfeiler in Kanada - Erste Goldmedaille vor dem Zeitplan

Die Valentine-Mine von Equinox Gold in Neufundland und Labrador, Kanada, ist die wichtigste Wachstumschance des Unternehmens auf kurze Sicht. Der Bau verlief reibungslos und diese neue Mine goss im September 2025 das erste Gold vor dem Zeitplan. Auch die Inbetriebnahme verläuft gut, mit der im November 2025 angekündigten kommerziellen Produktion und der Erwartung, dass die Mine bis zum zweiten Quartal 2026 auf Kapazität ausgebaut wird.

Bei Kapazitätskapazität wird erwartet, dass Valentine 175.000 bis 200.000 Unzen Gold pro Jahr über 14 Jahre bei einer aktuellen Durchsatzrate von 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr produziert. Im Einklang mit seinem Ziel, sowohl Asset-Optimierung als auch Wachstum zu erzielen, treibt Equinox Gold auch eine Phase-2-Expansion bei Valentine voran, die den Durchsatz auf 4,5 oder vielleicht sogar 5 Millionen Tonnen pro Jahr steigern könnte. Das Unternehmen erwartet, im ersten Quartal 2026 eine Machbarkeitsstudie für die Phase-2-Erweiterung abzuschließen, was eine weitere Wachstumschance für das Unternehmen bietet.

Darüber hinaus ist das Valentine-Anwesen eine der spannendsten Explorationsmöglichkeiten von Equinox Gold. Das Unternehmen hat bereits eine neue Entdeckung gemacht, die Frank Zone, weniger als einen Kilometer westlich der Tagebauvorkommen, die im aktuellen Minenplan enthalten sind, und plant, bis 2026 eine Multi-Rig-Bohrkampagne fortzusetzen, um diesen vielversprechenden 35 km langen mineralisierten Trend weiter zu erforschen.

Nordamerika-Fokus: Mehrere Hebel für weiteres Wachstum

Zusammen könnten die Greenstone- und Valentine-Minen fast 500.000 Unzen Produktion aus Kanada liefern. Und diese Minen stehen am Anfang ihres Lebenszyklus, mit erheblicher Lebensdauer und Optimierung vor sich und erkennbaren Vorteilen durch Erkundung.

Darüber hinaus verfügt Equinox Gold über zusätzliche Vermögenswerte, die die Produktion in den nächsten Jahren steigern könnten.

Die Mesquite-Mine ist seit 1986 in Betrieb und produziert in der Regel mehr als 80.000 Unzen pro Jahr.

Aber das wahre Juwel in Kalifornien, USA, ist die Castle Mountain-Mine. Ursprünglich als kleiner Phase-1-Betrieb entwickelt, treibt Equinox Gold nun eine Phase-2-Expansion voran, die das Potenzial hat, die Produktion auf mehr als 200.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Wichtig ist, dass Castle Mountain im zweiten Quartal 2025 in das US-Bundesverfahren FAST-41 aufgenommen wurde, das darauf abzielt, die Genehmigungen zu vereinfachen. Equinox Gold treibt Ingenieur- und Umweltstudien voran, um sich auf das Federal Record of Decision vorzubereiten, das für Dezember 2026 erwartet wird.

Zusätzlicher Vorteil: Produktionswachstum in Mexiko

Eine weitere bedeutende Chance im Portfolio von Equinox Gold ist die Los Filos-Mine in Mexiko. Obwohl die Mine historisch bis zu 200.000 Unzen Gold pro Jahr als Heap-Leach-Mine gefördert hat, könnte eine geplante Erweiterung einschließlich der Entwicklung neuer unterirdischer Vorkommen und des Baus einer Kohlenstoff-in-Leach-Anlage die Produktion auf ~280.000 Unzen pro Jahr erhöhen (basierend auf dem veröffentlichten technischen Bericht von 2022).

Die Mine befindet sich seit April 2025 in Pflege und Instandhaltung, nachdem eine Landzugangsvereinbarung ausgelaufen ist. Equinox Gold hat mit zwei der drei lokalen Gemeinden neue 20-jährige Landzugangs- und Sozialleistungsvereinbarungen unterzeichnet und treibt Ingenieurwesen und Exploration voran, wobei alle Optionen geprüft werden, einschließlich der Möglichkeit eines Entwicklungsplans für zwei Gemeinden.

Jeder Fortschritt in dieser Mine, sei es durch die Abschluss einer neuen Vereinbarung mit der dritten Gemeinschaft oder durch Klarheit über Zeitpläne für eine Wiederaufnahme des Betriebs, bietet Potenzial für zusätzliche Produktion und Nutzen aus organischem Wachstum.

Management, Strategie und der Plan für Wertsteigerung

Die Fusion hat nicht nur hochwertige Vermögenswerte, sondern auch Managementkompetenz zusammengeführt. Unter CEO Darren Hall, der Erfahrung aus Newmont und als ehemaliger Manager bei Calibre mitbringt, ist die Mission des Unternehmens, eine Bewertung im obersten Quartil zu erreichen. Der Fokus und das Ziel liegen darin, Wertschöpfung durch konsistente operative Leistung und Erfüllung erwartungsgemäß zu fördern, und die Strategie ist klar:

Optimierung der Produktion. Fortgesetzte Kostendisziplin, um die Margen zu maximieren. Hebelung der Bilanz Finanzielle aggressive, gezielte Erkundungen, um Ressourcen zu entdecken und zu erweitern. Portfoliodisziplin mit Fokus auf langlebige, kostengünstigere Vermögenswerte.

Bilanz, Entschuldung und potenzielle Kapitalrenditen

Der Nachteil des schnellen Wachstums: Schulden. Equinox Gold hat das Unternehmen in den letzten acht Jahren durch eine Reihe von Übernahmen und Minenbauten ausgebaut. Doch Equinox Gold befindet sich nun an einem Wendepunkt, wo es von kapitalintensiven Transaktionen und Bauarbeiten hin zur Generierung zusätzlicher Cashflows aus seinen neuen Minen übergeht, und das Ziel für diesen Cashflow ist die Schuldenreduzierung.

Equinox Gold hat dieses Versprechen bereits erreicht und die Schulden im Jahr 2025 um 164 Millionen Dollar durch die Umwandlung eines wandelbaren Wechsels und die Rückzahlung seiner Kreditkredite reduziert.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der Portfoliooptimierung begonnen, 2025 einige kleinere, nicht zum Kern gehörende Vermögenswerte für 115 Millionen US-Dollar verkauft und, noch wichtiger, im Dezember den Verkauf seiner vier brasilianischen Minen für bis zu 1,015 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben.

Wenn der Verkauf der brasilianischen Vermögenswerte im ersten Quartal 2026 abgeschlossen wird, beabsichtigt das Unternehmen, sofort mehr als 800 Millionen US-Dollar Schulden abzubauen und seine Bilanz vollständig zu transformieren - mit dem zusätzlichen Fokus auf neue Kernminen in Kanada.

Und sobald die Bilanz dort steht, wie sie es sich wünscht, hat das Unternehmen erklärt, dass es mögliche Renditen für die Aktionäre prüfen wird, darunter:

Mögliches Aktienrückkaufprogramm und/oder Eine Dividendenpolitik, explizit als langfristiges Ziel formuliert, wenn die Ziele für die Cash-Generierung und die Demobilisierung erreicht werden.

Was Investoren jetzt bedenken sollten

Das Produktionswachstum ist angemessen: kurzfristiges Produktionswachstum aus zwei neuen Minen in Kanada, die Möglichkeit, die jährliche Produktion durch interne organische Möglichkeiten zu steigern, bedeutende Explorationsaktivitäten mit potenzieller Entdeckung und/oder Ressourcenerweiterung. Gleichzeitig bestehen weiterhin kritische Risiken:

Goldpreisvolatilität - das Unternehmen plant konservativ, aber die Margen hängen vom Metallpreis ab. Betriebsrisiko beim Hochfahren neuer Minen (was länger dauern kann als geplant). Die Schuldenreduzierung muss konsequent verfolgt werden, um langfristige Bewertungsprämien zu rechtfertigen.

Das Management ist sich dieser Risiken bewusst: Klare Kommunikation, realistische Anleitung und eine Priorität auf die Abschuldung sind positive Signale.

Equinox Gold (ISIN CA29446Y5020 WKN A2PQPG) befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Die Kombination aus neuen kanadischen Minen, kurzfristigem Produktionswachstum aus bestehenden Vermögenswerten, erheblichem Explorationspotenzial im gesamten Portfolio, dem Potenzial für Bundesgenehmigungen für ein zentrales nordamerikanisches Entwicklungsvermögen bis Jahresende und erfahrenem Management bildet den Rahmen für eine mögliche Neubewertung. Die nächsten 12-18 Monate werden zeigen, ob Produktion, Kosten und Bilanzreduzierung wie geplant verlaufen. Für Investoren bedeutet das, genau zu beobachten, wie die Ramp-ups voranschreiten und ob der Cashflow für die Kapitalrückzahlung verwendet wird.

Warum Equinox Gold eine interessante Chance für Investoren ist

Jeder, der an einer Investmentgeschichte interessiert ist, mit einer klaren operativen Roadmap, Hebelwirkung durch Exploration und realistischen Kapitalrenditenplänen sollte Equinox Gold auf seine Beobachtungsliste setzen, jedoch mit gebührender Wachsamkeit hinsichtlich kurzfristiger operativer und makroökonomischer Risiken.

Die Fusion von Equinox Gold (WKN A2PQPG) und Calibre Mining war mehr als nur eine Buchhaltungsaufgabe. Es war ein strategischer Wechsel von einer M&A-basierten Geschichte hin zu einem operativ orientierten, wertorientierten Unternehmen, das Equinox Gold 2.0 gründete. Und der spannendste Teil beginnt.

Die nächsten Quartale stellen einen Wendepunkt dar, da das neue Team beweist, dass es Menschen, Prozesse und Ressourcen auf eine Weise zusammenbringen kann, die Wert schafft.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus dem Redaktionsteam von Mining Investor.

Bitte besuchen Sie auch die Website von Equinox Gold , um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

