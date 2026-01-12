Erneuerbare Energien bleiben ein attraktiver und strukturell getriebener Investmenttrend. Die Pariser Klimaziele und die Verpflichtung vieler Staaten zur Klimaneutralität bis 2050 erhöhen den politischen und regulatorischen Druck. Neben der reinen Energieerzeugung rücken Verfügbarkeit, Kosten und die Produktion von Energie direkt am Ort des Bedarfs zunehmend in den Fokus von Industrie und Investoren. Aktien, wie Siemens Energy, die von den starken und anhaltenden Wachstumstrends profitieren, haben im vergangenen Jahr eine fulminante Performance hingelegt. Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die in chancenreichen Segmenten positioniert sind, so wie A.H.T. Syngas Technology, wurden bislang vom Markt wenig beachtet. Analysten trauen dem Titel deutliches Aufholpotenzial zu. Wie können sich Anleger am besten positionieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
