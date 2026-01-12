Die Aktie von Repsol arbeitet aktuell am Sprung auf ein weiteres Mehrjahreshoch. Indes signalisiert der spanische Energiekonzern Offenheit für ein deutlich stärkeres Engagement in Venezuela. Bei einem Treffen von Spitzenvertretern der Ölindustrie mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus stellte Konzernchef Josu Jon Imaz konkrete Ausbaupläne in Aussicht.So erklärte Imaz: "Wir sind bereit, mehr in Venezuela zu investieren und die Produktion dort in den nächsten zwei bis drei Jahren zu verdreifachen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
