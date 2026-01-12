Dublin - Cosmo Pharmaceuticals hat vorläufige, ungeprüfte Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt und will damit in eine neue Wachstumsphase treten. Der Umsatz belief sich im vergangenen Jahr laut Mitteilung vom Montag auf 104,0 Millionen Euro und lag damit im mittleren Bereich der Guidance (102 bis 107 Mio). Dabei entfielen 88,0 Millionen Euro auf wiederkehrende Umsätze (+15% zum Vorjahr), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
