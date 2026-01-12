Der DAX ist nach oben ausgebrochen. In der abgelaufenen Woche stieg das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich um mehr als 700 Punkte und schloss +2,88% höher mit 25.247 Punkten. Bayer und RWE waren die Top-Performer, Münchener Rück der schwächste Wert im DAX. Geht die Rekordjagd in der neuen Woche weiter? Fünf Gewinntage am Stück Zum Wochenauftakt zogen die Kurse um mehr als +1% an und schafften so den Sprung auf ein neues Allzeithoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
