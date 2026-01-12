Die Aufholjagd der Aktie von Novo Nordisk ist gestartet. Während sich das Papier des US-Konkurrenten Eli Lilly im Ein-Jahresvergleich klar stärker entwickelt hat, liegt Novo im Ein-Monatsvergleich vorn. Zuletzt gab es einige positive News, die die Aktie der Dänen beflügeln konnten. Nun kommt auch Unterstützung von Amazon.Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete, erweitert Amazon Pharmacy das Angebot und vertreibt die Abnehm-Tablette Wegovy von Novo Nordisk ab sofort sowohl über Krankenversicherungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
