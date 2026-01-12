Zürich - Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) lehnt die vom Bundesrat vorgeschlagene UBS-Regulierung ab. Sie fordert stattdessen verhältnismässige und international abgestimmte Regeln. Der vorgesehene Vollabzug ausländischer Beteiligungen vom harten Kernkapital CET1 würde - vor allem in Kombination mit weiteren Kapitalmassnahmen des Gesamtpakets - die bereits strengen Anforderungen der Schweiz zusätzlich und leichtfertig verschärfen, teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
