EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ProSiebenSat.1 Media SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ProSiebenSat.1 Media SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/investor-relations/publikationen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations/publications/results
12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2258500 12.01.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group