Die Aktie von TKMS gibt weiter kräftig Gas. Zum Wochenstart kann das Papier fast sechs Prozent zulegen. Damit ist das Papier am späten Vormittag der Top-Gewinner im MDAX vor Aixtron und Teamviewer, die beide gut zwei Prozent zulegen. TKMS profitiert dabei von einem Auftrag aus Indien.Indien plant gemeinsam mit ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Mumbai den Bau von sechs U-Booten mit einem Gesamtvolumen von rund acht Milliarden Euro. Die entsprechende Vereinbarung steht kurz vor dem Abschluss und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär